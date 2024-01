Gustavo Petro negó parentesco con Noel Petro: Mañanas Blu, enero 19 de 2024

El viernes, 19 de enero, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Mauricio Lizcano, quien habló acerca del programa de inteligencia artificial en colaboración con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) para impulsar la tecnología en el país.

“Colombia es un país que adopta tecnología que no produce tecnología, pero si queremos realmente entrar en la era de la inteligencia artificial, como lo venimos trabajando desde hace un año en el ministerio, como lo ha dicho el presidente, que inclusive ha tenido reunión con los Emiratos Árabes para hacer grandes inversiones como lo tuvo con Bill Gates”, indicó.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, conversó sobre el crecimiento de la economía colombiana en el mes de noviembre del 2023.

"Es una muy buena noticia el dato de crecimiento para noviembre, 2,3 %, nuestra expectativa estaba en el 1,7 % (...) Si se hubiera dado un mal dato en noviembre, muy probablemente la economía técnicamente habría entrado en recesión", aseguró Mejía.

El comandante de la Policía de Guayaquil, Ecuador, el general Víctor Herrera, dio detalles de la captura en Argentina de la familia y allegados del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo 'Fito' Macías, prófugo de la Justicia ecuatoriana.

“Se mantiene reserva por situaciones de la investigación que se realiza de manera internacional”, afirmó.

El músico colombiano Noel Petro, dialogó de su relación familiar con el presidente Gustavo Petro, en cual por medio de su cuenta de X, antes Twitter negó que fuera su primo.

"Mamá, estoy triunfando, el presidente Petro me negó. Me sorprendí, pero a mí me han pasado tantas cosas", expresó el artista.

El jefe negociador del Gobierno con el EMC, Camilo González Posso, habló de los resultados del tercer ciclo de diálogos de paz, que finalizó con compromisos en materia de participación social, temas socioambientales y transformación territorial.

"Se recibió el informe del mecanismo de verificación, muy importante (...) que nos ha permitido trazar una ruta para prevenir nuevos hechos y para instalar 22 mecanismos locales que le hagan seguimiento y ayuden a proteger a la población", mencionó.

Por último, Carlos Cortés, el gerente Security Rent Corp, proveedores de los vehículos blindados de la UNP, conversó del robo de 16 camionetas que iban a ser entregadas a la UNP.

“A mí me llaman a las 4:30 de la mañana, la gerente de la compañía, para informarme que uno de los vigilantes le había se había comunicado con ella, le había dicho que se habían robado, en principio, la primera noticia, más o menos unas 20 camionetas”, contó.

