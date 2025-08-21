MinTIC propone bajar costo de internet a estratos bajos: Mañanas Blu, jueves 21 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 21, 2025 02:07 p. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 21 de agosto de 2025:
- Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, habló de la petición a Nicaragua de reconsiderar la decisión de otorgar asilo político a Carlos Ramón González.
- Miguel Silva, secretario general de Bogotá, dio detalles del plan de la Alcaldía de Bogotá sobre el modelo de recolección de basuras de la ciudad.
- Juan Pablo Rueda, presidente global de Salud Grupo Keralty, profundizó sobre el proceso de devolución de la EPS Sanitas.
- Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, detalló lo que sucede con la crisis en la industria farmacéutica en Colombia.
- Julián Molina, ministro de las TIC, explicó el proyecto de ley de ‘Internet Solidario’ y el alza que tendría el servicio para estratos 5 y 6 en Colombia.
Escuche el programa completo aquí: