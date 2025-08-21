Publicidad

MinTIC propone bajar costo de internet a estratos bajos: Mañanas Blu, jueves 21 de agosto de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 21 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morales-Director-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 21, 2025 02:07 p. m.

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 21 de agosto de 2025:

  • Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, habló de la petición a Nicaragua de reconsiderar la decisión de otorgar asilo político a Carlos Ramón González.
  • Miguel Silva, secretario general de Bogotá, dio detalles del plan de la Alcaldía de Bogotá sobre el modelo de recolección de basuras de la ciudad.
  • Juan Pablo Rueda, presidente global de Salud Grupo Keralty, profundizó sobre el proceso de devolución de la EPS Sanitas.
  • Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, detalló lo que sucede con la crisis en la industria farmacéutica en Colombia.
  • Julián Molina, ministro de las TIC, explicó el proyecto de ley de ‘Internet Solidario’ y el alza que tendría el servicio para estratos 5 y 6 en Colombia.

Escuche el programa completo aquí:

