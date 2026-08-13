Pereira mantiene búsqueda de sobrevivientes: Mañanas Blu, jueves 13 de agosto 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 13 de agosto de 2026:

El nuevo contralor general, Jorge Eliecer Laverde, defendió su independecia pese a haber sido elegido con 269 votos. Aseguró que no permitirá la burocracia y presentó como prioridades la humanización del control fiscal, la protección de datos fiscales y la cooperación internacional.

Aseguró que no permitirá la burocracia y presentó como prioridades la humanización del control fiscal, la protección de datos fiscales y la cooperación internacional. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se refirió a las donaciones que han superado los 10 mil millones de pesos que han logrado recaudar y espera que esta cifra aumente en los próximos días.

que han logrado recaudar y espera que esta cifra aumente en los próximos días. El alcalde de Istmina, Jason Mosquera, entregó un balance de los daños que dejó el terremoto en ese municipio del Chocó. Habló de viviendas destruidas y desalojadas, las dificultades de comunicación y la necesidad de apoyo del Gobierno para avanzar en la reconstrucción.

El arzobispo de Manizales, monseñor José Miguel Gómez, habló sobre los daños que sufrió la Catedral Basílica de la ciudad . Aclaró que no se contempla demoler todo el templo, aunque una de sus torres quedó gravemente afectada y deberá ser intervenida.

. Aclaró que no se contempla demoler todo el templo, aunque una de sus torres quedó gravemente afectada y deberá ser intervenida. El presidente de Tiendas D1, Christian Bäbler, explicó la campaña con la que la compañía busca donar 1.000 toneladas de productos para los damnificados y anunció un sistema en el que la empresa aportará otro kit de alimentos o aseo por cada uno comprado por sus clientes para donación.

y anunció un sistema en el que la empresa aportará otro kit de alimentos o aseo por cada uno comprado por sus clientes para donación. El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, actualizó el balance de la emergencia y aseguró que continúan las operaciones para encontrar sobrevivientes entre los edificios colapsados. También habló de las restricciones de movilidad, el despliegue de rescatistas y el estado de salud de Daniela Largo.

colapsados. También habló de las restricciones de movilidad, el despliegue de rescatistas y el estado de salud de Daniela Largo. Luis Fernando Collazos, gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña, explicó los daños que sufrió la terminal y aseguró que la pista y la torre de control no presentan afectaciones estructurales. Indicó que avanzan las reparaciones para recuperar gradualmente la operación comercial.

Indicó que avanzan las reparaciones para recuperar gradualmente la operación comercial. Maryluz Rodríguez, presidenta del Concejo Municipal de San José del Palmar, habló sobre las nuevas réplicas que generaron temor en el municipio donde estuvo el epicentro del terremoto. Pidió alimentos, kits de aseo y materiales de construcción para atender a las comunidades afectadas.

en el municipio donde estuvo el epicentro del terremoto. Pidió alimentos, kits de aseo y materiales de construcción para atender a las comunidades afectadas. La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, habló sobre la ampliación de la capacidad de la planta de regasificación de Cartagena y entregó un balance de la recuperación del servicio de gas en las regiones afectadas por el terremoto.

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