El exgerente del Forec reveló el error que el Gobierno no debe cometer en la reconstrucción

En entrevista con el programa Mañanas Blu 10:30, con Camila Zuluaga, el exministro y exgerente del Fondo para la Reconstrucción y el Desarrollo del Eje Cafetero (Forec), Luis Carlos Villegas, analizó la respuesta estatal frente al reciente terremoto de 7.4 de magnitud.

El exgerente sostuvo que la principal equivocación de las administraciones ante estos desastres es dimensionar la magnitud de los daños por debajo de la realidad.

"Los gobiernos tienden a pensar que la tragedia es menor de lo que le están diciendo, cuando siempre es superior a lo que le están diciendo", indicó Villegas.



Lecciones del Forec: transparencia y manejo de recursos

A partir de su experiencia al frente de la reconstrucción de Armenia tras el sismo de 1999, el exministro sugirió mecanismos estrictos para proteger la destinación de las donaciones e inversiones públicas. Explicó que la participación ciudadana y la divulgación constante son herramientas esenciales de control.

Hay que acercar la gente a los recursos en cuanto a su decisión de destinación y en cuanto a su gasto. Lo segundo es que hay que alejar a los políticos en tiempos electorales de esos recursos Advirtió.

Villegas aclaró que la clase política puede ser útil en funciones de planeación y auditoría, pero remarcó que bajo ninguna circunstancia debe asumir la ejecución de los fondos.



El exministro recordó que en 1999 los daños representaron un 2.5 % del PIB y el costo de reconstrucción fue del 1.5 % en un período de cuatro años. Estimó que, tras 27 años, la inversión requerida no bajará de 7.000 dólares por afectado, un monto significativo pese al crecimiento de la economía nacional.

Frente a la dispersión de los impactos actuales, aconsejó estructurar pequeñas gerencias zonales e implementar un modelo con un único líder institucional al frente de la estrategia.

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"Hay que ponerle una cara al proceso. Es una cara que tiene que ser responsable porque va a tener todas las dificultades y retos que uno se puede imaginar", manifestó.

Para el exgerente, esa figura debe mantener comunicación directa y permanente con la Presidencia de la República para asegurar la agilidad en la transferencia de capitales hacia los territorios damnificados.

Villegas, quien sufrió el derrumbe parcial de su propia vivienda en Pereira durante el sismo, concluyó que la infraestructura actual ha mostrado una mejor respuesta sismorresistente que en el pasado. No obstante, instó a mantener la unidad del país y actualizar de forma continua la capacitación técnica y comunitaria frente a futuras emergencias sísmicas.