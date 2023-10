Piden tomar medidas frente a una eventual crisis energética: Mañanas Blu, octubre 5 de 2023

El jueves, 5 de octubre, en Mañanas Blu con Néstor Morales, estuvo Fernando Santos, ministro de Energía y Minas de Ecuador, quien se refirió a los apagones en ese país, que atribuyen a un corte de energía desde Colombia.

“Nos complica enormemente si lo hace en este mes y en el próximo. A fines de noviembre ya vamos a tener reparadas unas plantas termoeléctricas antiguas que no las estábamos usando”, comentó.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, se conectó para hablar sobre la idea de acabar con el Soat: “Indudablemente tenemos que tener un seguro para que pueda responder por este tipo de situaciones, pero entonces debe entrar directamente en el sistema”,

Jorge Andrés Carrillo, gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), dio detalles acerca de la capitalización para salvar a Tigo-UNE.

Publicidad

“Este acuerdo al que hemos llegado lo que permite es tener unas garantías de retorno de los recursos de la capitalización”, explicó el gerente Carrillo.

Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, habló de los problemas por presencia de ratas en la capital del país: “Desde el punto de vista de la salud pública las ratas son un vector, significa que son portadoras de enfermedades y de riesgos”.

Lorena Beltrán, víctima de un falso cirujano plástico, se manifestó respecto a la condena a cirujanos plásticos que ejercían con títulos falsos.

Publicidad

“No había nada que me generara mucha sospecha, no se encontraba información sobre él que me generara angustia. La cirugía salió muy mal”, dijo.

Susana Muhamad, ministra de Ambiente, se pronunció acerca de la advertencia sobre el fenómeno de El Niño, que se extendería hasta abril de 2024 en Colombia: “Hay un 71 % de probabilidad que El Niño sea fuerte, esa probabilidad aumentó respecto a junio, que era de un 56 %. El periodo se puede alargar hasta abril”.

Dolors Montserrat, diputada al Parlamento Europeo, dio declaraciones acerca de la recomendación a las aerolíneas de bajo costo para que no cobren por equipaje de mano en la Unión Europea.

“Muchísimas compañías ya están cumpliendo, me atrevería a decir que la mayoría de aerolíneas europeas están cumpliendo, pero aún quedan algunas que no”, explicó.

Publicidad

Escuche el programa completo aquí: