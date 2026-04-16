Polémica por nombramiento de Daniel Quintero en SuperSalud: Mañanas Blu, jueves, 16 de abril 2026

Actualizado: 16 de abr, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 16 de abril de 2026:
- La senadora Paloma Valencia, candidata presidencial, habló del nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud y de los nuevos apoyos que recibió en su campaña.
- Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, se refirió sobre el foro de candidatos presidenciales en el marco de la Cumbre de Gobernadores.
- Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, abordó de sus declaraciones sobre volver a Colombia un país minero.
- Daniel García, director del IDRD, analizó la intención de convertir a Bogotá en la sede de la Selección Colombia.
- Ómar Awapara, secretario general de Transparencia de Perú, habló de las elecciones presidenciales en el país vecino.
Escuche el programa completo aquí: