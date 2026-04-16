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Polémica por nombramiento de Daniel Quintero en SuperSalud: Mañanas Blu, jueves, 16 de abril 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 16 de abril de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu con Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 16 de abril de 2026:

  • La senadora Paloma Valencia, candidata presidencial, habló del nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud y de los nuevos apoyos que recibió en su campaña.
  • Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, se refirió sobre el foro de candidatos presidenciales en el marco de la Cumbre de Gobernadores.
  • Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, abordó de sus declaraciones sobre volver a Colombia un país minero.
  • Daniel García, director del IDRD, analizó la intención de convertir a Bogotá en la sede de la Selección Colombia.
  • Ómar Awapara, secretario general de Transparencia de Perú, habló de las elecciones presidenciales en el país vecino.

Escuche el programa completo aquí:

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