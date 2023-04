Polémica por posible extinción de dominio a camioneros que bloqueen vías: Mañanas Blu 10 de abril

Este lunes en Mañanas blu habló el ministro de Transporte, Guillermo Reyes y reiteró su postura en cuanto a la importancia del diálogo y la concertación en la solución de conflictos sociales, en lugar de recurrir a las vías de hecho y los bloqueos de vías públicas.

En la entrevista, Reyes señaló que el derecho a la protesta es legítimo y está protegido por la Constitución, pero que debe ejercerse dentro de los límites de la ley y el respeto a los derechos de los demás ciudadanos.

En este sentido, el ministro advirtió que aquellos que recurran a los bloqueos de vías públicas para protestar estarán sujetos a las sanciones previstas por la ley, incluyendo la extinción de dominio de los vehículos utilizados en dichos bloqueos.

Según el funcionario, esta medida se aplicará en casos en los que se compruebe que los bloqueos causaron daños a terceros y afectaron el derecho al trabajo y la libre circulación de las personas.

Publicidad

"La extinción de dominio es una herramienta que tenemos a nuestra disposición para proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar el orden público. No se trata de una medida arbitraria o punitiva, sino de una respuesta legítima y proporcional a los actos de violencia y obstrucción de vías públicas que ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de la población", dijo Reyes.

¿Qué dicen los camioneros?

Alba Cecilia Lian, presidenta nacional de la Asociación Camionera, dijo que los transportadores están siendo tratados "peor que un animal" en las carreteras del país.

Publicidad



“Nos tratan peor que un animal y no pasa nada. El Gobierno se tiene que dar cuenta de lo que pasa con nosotros en carretera. Los transportadores no tenemos garantías en las carreteras, nos están matando; que el Gobierno no sea indolente”, indicó Alba Cecila Lian en Mañanas blu.

Escuche el programa completo: