Polémica por Proyecto Júpiter de cara a las elecciones: Mañanas Blu, viernes, 24 de abril 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 24 de abril de 2026:



Jaime Bermúdez, coordinador de Júpiter , habló de qué trata el proyecto Júpiter.

, habló de qué trata el proyecto Júpiter. Jaime Dussan, presidente de Colpensiones, se refirió sobre el decreto del Gobierno que ordena a AFP trasladar a Colpensiones $ 25 billones.

El escritor Juan Esteban Constaín, abordó sobre su libro ´El Hijo del Hombre´.

abordó sobre su libro ´El Hijo del Hombre´. Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, habló de la alerta por estafa en el cobro de impuestos. Escuche el programa completo aquí: