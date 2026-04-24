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Polémica por Proyecto Júpiter de cara a las elecciones: Mañanas Blu, viernes, 24 de abril 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 24 de abril de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu con Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 24 de abril de 2026:

  • Jaime Bermúdez, coordinador de Júpiter, habló de qué trata el proyecto Júpiter.
  • Jaime Dussan, presidente de Colpensiones, se refirió sobre el decreto del Gobierno que ordena a AFP trasladar a Colpensiones $ 25 billones.
  • El escritor Juan Esteban Constaín, abordó sobre su libro ´El Hijo del Hombre´.

  • Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, habló de la alerta por estafa en el cobro de impuestos.

    Escuche el programa completo aquí:

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