¿Por qué la Armada disparó a embarcación en Mosquera? Mañanas Blu, martes, 9 de septiembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 9 de septiembre de 2025:



El almirante Camilo Gutiérrez, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico , habló sobre el disparo contra la lancha de la Alcaldía de Mosquera, Nariño.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, explicó por qué el Gobierno Nacional está comprando mulas a comunidades indígenas.

Armando Benedetti, ministro del Interior, se pronunció respecto al viaje de los alcaldes de Cali y Medellín a Estados Unidos.

Fernando Castillo, director de Operación Vial de Coviandina, dio detalles sobre cómo va la vía Bogotá-Villavicencio.

, dio detalles sobre cómo va la vía Bogotá-Villavicencio. Rafael Torres, gerente de la Fundación Parque Jaime Duque, profundizó sobre el programa 'Coexistiendo con el Cóndor'.

Escuche el programa completo aquí: