¿Por qué la Armada disparó a embarcación en Mosquera? Mañanas Blu, martes, 9 de septiembre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 9 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 12:01 p. m.

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 9 de septiembre de 2025:

  • El almirante Camilo Gutiérrez, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, habló sobre el disparo contra la lancha de la Alcaldía de Mosquera, Nariño.
  • Augusto Rodríguez, director de la UNP, explicó por qué el Gobierno Nacional está comprando mulas a comunidades indígenas.
  • Armando Benedetti, ministro del Interior, se pronunció respecto al viaje de los alcaldes de Cali y Medellín a Estados Unidos.
  • Fernando Castillo, director de Operación Vial de Coviandina, dio detalles sobre cómo va la vía Bogotá-Villavicencio.
  • Rafael Torres, gerente de la Fundación Parque Jaime Duque, profundizó sobre el programa 'Coexistiendo con el Cóndor'.

Escuche el programa completo aquí:

