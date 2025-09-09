¿Por qué la Armada disparó a embarcación en Mosquera? Mañanas Blu, martes, 9 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 09, 2025 12:01 p. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 9 de septiembre de 2025:
- El almirante Camilo Gutiérrez, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, habló sobre el disparo contra la lancha de la Alcaldía de Mosquera, Nariño.
- Augusto Rodríguez, director de la UNP, explicó por qué el Gobierno Nacional está comprando mulas a comunidades indígenas.
- Armando Benedetti, ministro del Interior, se pronunció respecto al viaje de los alcaldes de Cali y Medellín a Estados Unidos.
- Fernando Castillo, director de Operación Vial de Coviandina, dio detalles sobre cómo va la vía Bogotá-Villavicencio.
- Rafael Torres, gerente de la Fundación Parque Jaime Duque, profundizó sobre el programa 'Coexistiendo con el Cóndor'.
Escuche el programa completo aquí: