¿Qué pasará con el proceso de empalme entre gobiernos?: Mañanas Blu, martes 7 de julio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 7 de julio de 2026:



Germán Ávila, ministro de Hacienda , habló sobre la suspensión del proceso de empalme entre el Gobierno entrante y el saliente.

, habló sobre la suspensión del proceso de empalme entre el Gobierno entrante y el saliente. El general (r) Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa designado, se refirió sobre los retos de seguridad del nuevo Gobierno.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, abordó sobre la regulación para bicicletas eléctricas, patinetas y vehículos eléctricos livianos.

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