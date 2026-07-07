¿Qué pasará con el proceso de empalme entre gobiernos?: Mañanas Blu, martes 7 de julio 2026

Actualizado: 7 de jul, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 7 de julio de 2026:
- Germán Ávila, ministro de Hacienda, habló sobre la suspensión del proceso de empalme entre el Gobierno entrante y el saliente.
- El general (r) Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa designado, se refirió sobre los retos de seguridad del nuevo Gobierno.
- María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, abordó sobre la regulación para bicicletas eléctricas, patinetas y vehículos eléctricos livianos.
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