En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Empalme
Abelardo De La Espriella
Terremoto en Venezuela
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Qué pasará con el proceso de empalme entre gobiernos?: Mañanas Blu, martes 7 de julio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 7 de julio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu con Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de jul, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 7 de julio de 2026:

  • Germán Ávila, ministro de Hacienda, habló sobre la suspensión del proceso de empalme entre el Gobierno entrante y el saliente.
  • El general (r) Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa designado, se refirió sobre los retos de seguridad del nuevo Gobierno.
  • María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, abordó sobre la regulación para bicicletas eléctricas, patinetas y vehículos eléctricos livianos.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad