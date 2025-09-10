¿Qué va a pasar con el título de Juliana Guerrero? Mañanas Blu, miércoles, 10 de septiembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 10 de septiembre de 2025:



Francisco Javier Guzmán, alcalde de Pradera, Valle del Cauca , se pronunció sobre el atentado contra el secretario de Gobierno.

, se pronunció sobre el atentado contra el secretario de Gobierno. Paulina Gómez, representante de notarios en el Consejo Superior de Carrera Notarial , habló sobre el concurso de notarios.

, habló sobre el concurso de notarios. Francisco Pareja, representante legal de la Fundación Universitaria San José , se refirió al título profesional de la viceministra Juliana Guerrero.

, se refirió al título profesional de la viceministra Juliana Guerrero. Wilmer Castellanos, representante a la Cámara , profundizó sobre lo que está sucediendo con la ley de financiamiento.

, profundizó sobre lo que está sucediendo con la ley de financiamiento. Sandra Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales, dio detalles sobre el cierre de la cocina de Andrés D.C.

Escuche el programa completo aquí: