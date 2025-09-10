¿Qué va a pasar con el título de Juliana Guerrero? Mañanas Blu, miércoles, 10 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 10, 2025 01:33 p. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 10 de septiembre de 2025:
- Francisco Javier Guzmán, alcalde de Pradera, Valle del Cauca, se pronunció sobre el atentado contra el secretario de Gobierno.
- Paulina Gómez, representante de notarios en el Consejo Superior de Carrera Notarial, habló sobre el concurso de notarios.
- Francisco Pareja, representante legal de la Fundación Universitaria San José, se refirió al título profesional de la viceministra Juliana Guerrero.
- Wilmer Castellanos, representante a la Cámara, profundizó sobre lo que está sucediendo con la ley de financiamiento.
- Sandra Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales, dio detalles sobre el cierre de la cocina de Andrés D.C.
Escuche el programa completo aquí: