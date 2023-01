¿Reforma a la salud borraría lo que hay actualmente? Reviva Mañanas Blu, programa completo

En Mañanas blu el ministro del Interior, Alfonso Prada, habló sobre la reforma a la salud , la cual, según dijo, “no borra de un plumazo” lo que hay actualmente.

"En ningún caso es empezar de cero (…) Aquí no se trata de borrar de un plumazo todo, sino de mejorar lo que hay", puntualizó el ministro Prada sobre el texto de reforma que presentará este fin de semana la ministra de Salud, Carolina Corcho, del cual Blu Radio reveló detalles.

En ese sentido, Prada mencionó que ya se adelantaron “diálogos y estudios” y reveló que la reforma a la salud irá a sesiones extraordinarias luego de ser evaluada, pues desde el Gobierno entienden la importancia de este proyecto. Incluso, señaló que sí está de acuerdo con que se debe hacer una reforma al sistema de salud, pero que el debate de fondo arrancará cuando se conozca el texto final de la ministra Corcho.

“El concepto me parece importante. Es más, creo que es necesaria una reforma a la salud; no he escuchado a ningún sector en concreto que diga que no hay que reformar partes del sistema (…) Una reforma a la salud a la que la totalidad de colombianos tengan acceso”, indicó en Mañanas Blu.

Finalmente, el ministro del Interior recalcó que el sistema de salud debe estar sometido a reformas constantes y no solo en Colombia, sino en el mundo, pues nunca llega a ser lo suficientemente eficiente.

