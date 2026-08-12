Segundo día del devastador terremoto que enluta a Colombia: Mañanas Blu, martes 12 de agosto 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 12 de agosto de 2026:

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, entregó un balance de la emergencia en Pereira, Dosquebradas y los demás municipios del departamento. Habló de las afectaciones en viviendas, hospitales y otras infraestructuras, así como del despliegue de más de 400 rescatistas y la atención a los damnificados.



del departamento. Habló de las afectaciones en viviendas, hospitales y otras infraestructuras, así como del despliegue de más de 400 rescatistas y la atención a los damnificados. El padre Napoleón García, vicario del Chocó, habló sobre la situación que atraviesa Quibdó tras el terremoto , las necesidades de las familias afectadas y los retos que tendrá la reconstrucción. También se refirió a la atención en salud mental que necesitarán quienes vivieron la emergencia.



, las necesidades de las familias afectadas y los retos que tendrá la reconstrucción. También se refirió a la atención en salud mental que necesitarán quienes vivieron la emergencia. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, explicó cómo avanzan las labores de búsqueda y rescate en los puntos donde todavía existen posibilidades de encontrar sobrevivientes y pidió a los ciudadanos facilitar el trabajo de los organismos de socorro. Durante la entrevista se confirmó el fallecimiento de Darío Patiño , padre del periodista José Fernando Patiño, cuyo cuerpo fue encontrado entre los escombros de Torres de Limonar.



, padre del periodista José Fernando Patiño, cuyo cuerpo fue encontrado entre los escombros de Torres de Limonar. El alcalde de Roldanillo, Jaime Ríos, habló sobre los graves daños que dejó el terremoto en ese municipio del Valle del Cauca, donde cientos de viviendas quedaron destruidas y varias edificaciones emblemáticas deberán ser demolidas.

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