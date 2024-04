Situación energética en el país y bajo nivel de embalses: Mañanas Blu programa 15 de abril de 2024

Este lunes, 15 de abril, el presidente de la Asociación de Empresas Generadoras de Energía en Colombia, Alejandro Castañeda, habló sobre la preocupante situación de los embalses en el país, que, a pesar de los esfuerzos, no mejora lo suficiente. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, dijo que, actualmente, están en un nivel crítico, con reportes por debajo del 30 %.

"Acá lo único que hemos hecho es medio aguantar. Aguantamos un poco en el 31 %, pero en los últimos 10 días, desde que arrancó el mes de abril, lamentablemente las lluvias no se han consolidado. El fenómeno de El Niño sigue jugando su rol predominante en las lluvias en el país y estamos en ese nivel", detalló.

Sobre la situación energética del país, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, avirtió que el racionamiento de agua en Bogotá podría extenderse a lo largo del año y no se descarta la posibilidad de cortes de energía en algunas zonas del país.

"Colombia tiene una geografía supremamente diversa en cada una de las regiones y el abastecimiento de agua no es un sistema nacional, es un sistema municipalizado, por lo que no se prevé un racionamiento uniforme en todo el país", explicó Muhamad.

Publicidad

Por otro lado, la analista política israelí Rajel Leghziel señaló que Israel debe responder, pero no lo puede hacer solo, esto, en el contexto de los ataques que realizó Irán desde el sábado con drones y misíles balísticos.

"Probablemente veremos una respuesta. No diría inmediata porque Israel tiene que pensar una estrategia que no traiga a una crisis a nivel primero internacional y rompa esta coalición que en muy poco tiempo se formó. Me refiero a aliados de Israel que estuvieron también defendiendo el territorio, el territorio israelí durante este ataque de Irán. Me refiero a Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, incluso Jordania", puntualizó.

Publicidad

Entretanto, el periodista e influenciador de Cúcuta Jonathan Mojica habló sobre el ataque sicarial contra Jaime Vásquez, veedor ciudadano de esta ciudad.

"Todo Norte de Santander lamenta la muerte de Jaime, quien era un hombre que se dedicaba a pensar, a investigar y hablar temas que muchos no hablan. Jaime siempre estaba en constante amenaza por su modo de decir las cosas y de informar lo que él mismo buscaba y de destapar muchas cosas", relató.

Escuche el programa completo en el audio adjunto: