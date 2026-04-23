Actualizan norma ambiental más usada en el mundo: es clave para reducir gases de efecto invernadero

Cuidar el medio ambiente ya no es solo una opción, es una necesidad. Cada vez es más evidente que lo que hace el ser humano, desde reciclar en casa hasta cómo producen las empresas, tiene un impacto directo en el planeta. Problemas como el cambio climático o la contaminación no se solucionan solos, y por eso es clave que tanto personas como organizaciones tomen decisiones más responsables.

En ese sentido, existen herramientas que ayudan a hacerlo mejor, y una de las más importantes acaba de actualizarse según la ISO.

Actualizan una de las normas ambientales más usadas en el mundo

La Organización Internacional de Normalización (ISO) anunció la actualización de la norma ISO 14001, que es una de las guías más usadas por empresas en todo el mundo para manejar su impacto ambiental. Más de 670.000 organizaciones la usan, y en Colombia también está vigente a través del Icontec.



¿Cuál es la actualización de la norma?

La nueva versión de la ISO 14001 ahora pone más atención en temas urgentes como el cambio climático y la biodiversidad. Esto significa que las empresas que la usen tendrán una guía más clara para cuidar mejor el medio ambiente y adaptarse a los retos actuales.

También se hizo más fácil de aplicar y de combinar con otras normas, lo que ayuda a que más empresas, sin importar su tamaño, puedan usarla sin complicarse tanto.



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Además, hay datos que respaldan su importancia. Un estudio del Consejo de Normas de Canadá, que revisó información de 83 países, encontró que las empresas que aplican esta norma suelen mejorar su desempeño ambiental. Incluso, se observó que cuando aumentan las certificaciones de ISO 14001, bajan las emisiones de gases de efecto invernadero.

“El estudio concluyó que aumentar en un 1% las certificaciones de ISO 14001 tiene una incidencia en la disminución del 0,14% en las emisiones de GEI por unidad de producto interno bruto (PIB)”, explicó el Icontec en un comunicado.

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En palabras simples, esta norma ayuda a que las empresas pasen del discurso a la acción cuando se trata de cuidar el planeta. Y con esta actualización, se vuelve una herramienta aún más útil para lograrlo.

“La 14001 es la norma por excelencia para orientar técnicamente la gestión ambiental de la actividad productiva…() Esta actualización, además de facilitar la implementación e integrarse con otras normas, impacta la competitividad y la credibilidad”, manifestó Daniel Trillos, director de Normalización de Icontec.

