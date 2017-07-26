Publicidad

    Blu Radio. Exportaciones colombianas. Foto: Ministerio de Industria y Comercio
    Negocios

    Colombia y Taiwán firman acuerdo para agilizar comercio bilateral

    En 2024, se concretaron negocios por US$580 millones entre ambos países, con un crecimiento cercano al 8 % frente a 2023.

  • FOTO HOSPITAL HUS NUEVO.jpg
    BLU Radio. Hospital Universitario de Santander / FOTO: BLU Radio
    Santanderes

    Hospital Universitario de Santander logra acreditación en salud del Incontec

    El HUS, se convirtió en el primer hospital público del nororiente del país en lograr la certificación en salud tras cumplir con las exigencias de Ley.

  • Gafas para ver el eclipse solar.jpg
    Gafas para ver el eclipse solar
    Foto: AFP
    Nación

    Alerta por venta de gafas no certificadas para ver el eclipse solar

    De acuerdo con expertos, exponer la vista directamente para apreciar el eclipse incluso la podría afectar gravemente.

  • Gafas para ver el eclipse solar (1).jpg
    Gafas para ver el eclipse solar
    Foto: AFP
    Sociedad

    Icontec alerta por venta de gafas con dudosa certificación para observar el eclipse de sol

    El Icontec lanzó una alerta al detectar el uso indebido y erróneo de los logos de la ISO y algunas de sus normas en varias gafas para visualizar el eclipse de sol que se están comercializando.

  • 287441_BLU Radio. Hospital General de Medellín / Foto: www.hgm.gov.co
    BLU Radio. Hospital General de Medellín / Foto: www.hgm.gov.co
    Antioquia

    Icontec le negó la acreditación de calidad al Hospital General de Medellín

    La entidad aduce que dentro del hospital hay falta de gobernabilidad y una crisis de confianza.

  • 8854_franz
    Taxis. Foto: AFP
    Cultura

    Procuraduría solicita revisar quejas de reglamentación del servicio de taxis

    La Procuraduría General de la Nación, le solicitó a la secretaría de Movilidad de Bogotá, revisar las quejas presentadas por la Asociación Nacional de Taximetristas (Asonaltax), frente a la entrada de un nuevo operador tecnológico para reglamentar el servicio de taxis.