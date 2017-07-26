Blu Radio Icontec
Colombia y Taiwán firman acuerdo para agilizar comercio bilateral
En 2024, se concretaron negocios por US$580 millones entre ambos países, con un crecimiento cercano al 8 % frente a 2023.
Hospital Universitario de Santander logra acreditación en salud del Incontec
El HUS, se convirtió en el primer hospital público del nororiente del país en lograr la certificación en salud tras cumplir con las exigencias de Ley.
Alerta por venta de gafas no certificadas para ver el eclipse solar
De acuerdo con expertos, exponer la vista directamente para apreciar el eclipse incluso la podría afectar gravemente.
Icontec alerta por venta de gafas con dudosa certificación para observar el eclipse de sol
El Icontec lanzó una alerta al detectar el uso indebido y erróneo de los logos de la ISO y algunas de sus normas en varias gafas para visualizar el eclipse de sol que se están comercializando.
Icontec le negó la acreditación de calidad al Hospital General de Medellín
La entidad aduce que dentro del hospital hay falta de gobernabilidad y una crisis de confianza.
Procuraduría solicita revisar quejas de reglamentación del servicio de taxis
La Procuraduría General de la Nación, le solicitó a la secretaría de Movilidad de Bogotá, revisar las quejas presentadas por la Asociación Nacional de Taximetristas (Asonaltax), frente a la entrada de un nuevo operador tecnológico para reglamentar el servicio de taxis.