Alimentos limpios para consumidores atentos, eso es Slow Food

Amato señaló que de Slow Food International nació en Italia como rechazo al ingreso de la primera franquicia de comida rápida en Italia, su país natal.

“Slow Food es una asociación internacional nacida en Italia de 1989 y creada por un grupo de amigos que querían cuidar la alimentación de los ciudadanos, ahora cuenta con unos 100 mil socios en todo el mundo”, dijo Amato.

El especialista indicó que la idea es buscar conectar a los “productores de alimentos buenos limpios y justos con consumidores atentos que quieren comprar comida saludable”.

“Era un concepto de comida rápida y para nosotros era la imposición de consumir productos que pueden resultar dañinos para la salud y que no tenían un arraigo regional (...) es un llamado a todos a valorizar lo local, ahí nació el movimiento, no significa no comer hamburguesas , sino comer hamburguesas que han sido elaboradas con animales criados para esos fines y de una forma sostenible, dar un valor a lo propio”, concluyó Amato.