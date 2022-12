Área Metropolitana alertó por vehículos nuevos que también contaminan el aire

Un estudio del Área Metropolitana en Medellín, soportado con Ecopetrol y la Universidad de Antioquia, determinó que los carros nuevos también contaminan y que no todos cumplen con la emisión de gases, aunque la norma actual solo pide hacer revisión técnico mecánica a carros que tengan más de seis años de rodamiento.

Según Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana, el estudio se realizó entre 1.800 vehículos y el 50% no cumplió con los requisitos técnico mecánicos y la mayoría de esos que no cumplieron eran modelo 2019 y 2020, incluso, que fueron sacados cero kilómetros de las concesionarias.

Prieto alerta porque, así las cosas, los vehículos nuevos no estarían cumpliendo con las normas técnico mecánicas que se tienen en cuenta a la hora de evaluar los contaminantes que se emiten al aire.

"Extraña y hay que decirlo, hay vehículos 2019 que no pasaron las revisiones, o carros nuevos que tampoco superan los controles porque salen y no se calibran bien. También por marcas que están entrando que no están cumpliendo la normal. El mensaje es que no por ser carros nuevos garantizan que no contaminan el aire, porque no se calibran y no tienen las medidas de emisión respectivas", dijo el director del Área Metropolitana.

Hay que recordar que la norma vigente exige que solo los carros con más de seis años de rodamiento tengan que realizarse una inspección técnico mecánica y cuenten con el certificado expedido por los centros de diagnóstico automotriz CDA.

