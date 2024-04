Millonarios: las razones de su bajo rendimiento en la Copa Libertadores, según Mario Vanemerak

El argentino Mario Vanemerak, extécnico de Millonarios, explicó en diálogo con Blog Deportivo las razones que, para él, llevaron que Millonarios perdiera en su partido de Copa Libertadores ante Palestino de Chile y quedara, de paso, al borde de la eliminación del certamen continental.+

"Palestino, es un equipo de muy bajo nivel y Millonario es superior, pero no lo demostró en la cancha, No lo demostró en la cancha y ahora está todo complicado, para mí ya está todo liquidado, ya Millonarios está eliminado, las posibilidades están ya lejos, imposibles de clasificar a la Libertadores", señaló Vanemerak.

Según explicó Vanemerak, gran responsabilidad de la eliminación de Millonarios deberían atribuírsela los directivos: "Hace rato que se viene pidiendo que traigan tres o cuatro jugadores de categoría, de jerarquía, que sepan lo que es jugar una Copa Libertadores", recordó.

En ese sentido, comparó a todo el fútbol Colombiano con las inversiones que hacen los clubes de otros países: "No solamente pasa en Millonarios, pasa en el fútbol colombiano. Hay una gran diferencia con Brasil (y) Argentina, que se preparan para ganar la Copa Libertadores y acá es para participar", dijo al respecto.

Para el argentino Vanemerak, Millonarios "es un equipo que se puede dar el lujo de armar un equipo para ganar la Copa Libertadores, pero no quieren, no quieren los de arriba ganar, no quieren invertir, quieren vender, pero no quieren invertir".

"Yo puedo criticar los dirigentes que no traen, pero después, cuando yo estoy en la cancha, el que toma las decisiones es el jugador. El jugador tiene que tomar decisiones, pero toman decisión equivocada. Les falta más entrega, más actitud, meterle, romperse más. El jugador tiene que entender que está jugando en Millonarios", concluyó Vanemerak.