Conozca a los ganadores del Premio Caracol a la Protección del Medio Ambiente

Caracol Televisión celebró la décima edición del Premio a la Protección del Medio Ambiente, una distinción a las iniciativas que están marcando la diferencia en la conservación de la biodiversidad en Colombia.

La ceremonia, que se llevó a cabo este lunes, 8 de septiembre, destacó el trabajo de organizaciones, empresas y comunidades que buscan preservar especies y ecosistemas clave en el país.

El galardón, que ya cumple diez años, pone en el centro proyectos que combinan innovación, ciencia y saberes locales para enfrentar los desafíos ambientales actuales.

“El corazón del premio no está en nosotros, sino en quienes trabajan cada día por cuidar lo más valioso de nuestro país. Este reconocimiento existe para celebrar a personas y comunidades que son vitales aunque muchas veces pasan desapercibidas”, dijo Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión.

Ocho iniciativas fueron las finalistas en cuatro categorías —grandes y medianas empresas, pequeñas y microempresas, ONG y asociaciones comunitarias—, cada una con propuestas en las regiones que además de involucrar a las comunidades, muestran la riqueza natural del país y la necesidad de protegerla.



Ganadores del Premio Caracol a la Protección del Medio Ambiente

Desde iniciativas locales hasta grandes empresas con impacto nacional participaron en esta edición del premio.



Categoría de Asociaciones comunitarias: Red Fenológica de Aves y Turismo del Lago de Tota (UAQUE)

Este grupo promueve el aviturismo y también la conservación del cucarachero de pantano, una especie de ave endémica de la Cordillera Oriental de los Andes también conocida como chirriador, que se encuentra en peligro de extinción.

“Somos una medida de adaptación al cambio climático. Esto ha permitido que las comunidades se unan a la ciencia ciudadana, al monitoreo comunitario y a un turismo con propósito, que busca la regeneración y ser una estrategia para la conservación”, explica Paola Suárez Orduz, gerente de la red, quien además destacó el trabajo de las biólogas Johana Zuluaga y Diana Carolina Macana, quienes iniciaron esta labor en 2003.



Organizaciones no gubernamentales: Fundación Parque Jaime Duque

Reconocida por su apoyo a proyectos productivos sostenibles y su labor en la conservación del cóndor andino. El ave nacional es una especie en alto riesgo que, según el Censo Nacional de Cóndor Andino en Colombia realizado en 2021, apenas cuenta con 60 ejemplares silvestres.

Para Rafael Torres, director general del Parque Jaime Duque, “lo más importante es la difusión que da el premio y la posibilidad de llegar a muchas personas en muchos sitios del país para que entiendan que como colombianos tenemos que cuidar el ecosistema, las especies, nuestros símbolos”.

El parque lidera un programa de cría y liberación de cóndores desde hace 13 años, de la mano con el Ministerio de Ambiente. En este proceso nació el 29 de julio de 2024 Rafiki, un polluelo de cóndor que hoy en día crían con el fin de liberarlo en un poco más de dos años.

Categoría de Empresas pequeñas y microempresas: Savimbo Colombia S.A.S.

Dedicada a combinar tecnología satelital y drones con el conocimiento ancestral para monitorear jaguares, osos de anteojos y águilas.

“En la juventud fui cazador, después dediqué veinte años a la conservación y fue ahí donde nos metimos de lleno a trabajar por el medioambiente en las comunidades de los municipios de La Castellana y Villagarzón", cuenta Jhony López, activista y miembro de Savimbo.

Categoría grandes y medianas empresas: Carbones del Cerrejón Limited

Por su corredor biológico de más de 25.000 hectáreas, un espacio diseñado para rehabilitar fauna como jaguares y pumas, con la participación activa de comunidades Wayú.

Los proyectos fueron evaluados bajo criterios de pertinencia, sostenibilidad, impacto ambiental e impacto socioeconómico. El comité técnico incluyó a integrantes de la Wildlife Conservation Society (WCS), Conservación Internacional (CI) y el equipo de sostenibilidad de Caracol Televisión.

Además, el jurado estuvo conformado por expertos como Mauricio Díaz Granados, director científico del Jardín Botánico de Nueva York; Hernando García, director del Instituto Humboldt, y Luis Olmedo, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

“En todos los proyectos hay una presencia de las comunidades como parte de la estrategia para lograr un propósito de conservación, hay un trabajo bellísimo de ese tejido donde la base social del territorio es parte fundamental de esas estrategias”, resaltó Hernando García sobre los premiados.

Cada uno de los proyectos mencionados recibirán como premio $250 millones en pauta publicitaria en Caracol Televisión y $50 millones en Blu Radio, recursos que permitirán dar mayor visibilidad a sus proyectos y continuar con su impacto positivo en los territorios.

La ceremonia también fue un espacio para conversar sobre la historia de la conservación en un diálogo entre el historiador alemán Philipp Blom y el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez donde abordaron la responsabilidad que tenemos como sociedad frente al cambio climático y la crisis de biodiversidad.