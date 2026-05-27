MinAmbiente anuncia plan de acción para recuperación y liberación del caimán llanero

Luego de la controversia generada en los últimos días por las denuncias sobre presuntas fallas en el cuidado de ejemplares de caimán llanero o cocodrilo del Orinoco, el Ministerio de Ambiente se pronunció oficialmente y anunció un plan de acción para garantizar la recuperación, conservación y liberación de esta especie amenazada.

La polémica surgió después de que se conociera la crisis administrativa que enfrenta el Programa Nacional para la Conservación del caimán llanero, debido al vencimiento de convenios entre entidades responsables del manejo de los animales. Según documentos conocidos, entre noviembre de 2025 y abril de 2026 se habrían presentado incumplimientos relacionados con la alimentación, el manejo y la atención veterinaria.

Frente a esta situación, el Ministerio de Ambiente informó que lidera un “Plan de Acción Técnico e Institucional” orientado a fortalecer el manejo de los ejemplares que permanecen bajo cuidado humano y avanzar en procesos de recuperación y repoblamiento de la especie.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, aseguró que el caimán llanero es una especie prioritaria para la biodiversidad del país y señaló que el objetivo del Gobierno es fortalecer las acciones de conservación y avanzar en rutas técnicas y científicas para protegerla.



Entre las medidas anunciadas está la convocatoria para el próximo 22 de junio del Comité Coordinador para la Categorización de Especies Silvestres Amenazadas, espacio en el que participarán expertos nacionales e internacionales, autoridades ambientales y entidades vinculadas al programa Procaimán. Allí se presentará un diagnóstico actualizado y se definirán nuevas rutas de manejo y liberación.

El ministerio también confirmó que ya avanza la primera fase de liberación y repoblamiento del caimán llanero en zonas priorizadas de la Orinoquia colombiana, en articulación con Cormacarena y el Ministerio de Defensa. Según el comunicado, cinco puntos ya fueron definidos para iniciar el proceso durante la primera semana de julio.

Además, la cartera ambiental indicó que la Universidad Nacional y la Universidad de los Llanos trabajan en un memorando de entendimiento para fortalecer el mantenimiento y la administración de los ejemplares que permanecen bajo cuidado institucional.