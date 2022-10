Polémica por obstaculización del río Piedras por parte de un hotel en Santa Marta

BLU Radio conoció una polémica que se registró en la región Caribe por la supuesta obstaculización del río Piedras por parte del hotel La Macarena, ubicado entre Santa Marta y Riohacha.



La posible intervención del cauce fue denunciada por la comunidad de este sector del país. Por esta razón, este medio habló con el dueño del lugar, Erick Hernández, quien aseguró que la piscina que se generó por la supuesta intervención del río no afecta los niveles del afluente ni su biodiversidad.



“Aquí los peces y moluscos crecen, nunca mueren”, aseguró Hernández, quien manifestó que no pretende ocasionar ningún daño ambiental.



“En ningún momento quiero hacer daño, quiero generar más turismo y trabajo a la zona, que nos visiten más”, puntualizó.



Por su parte, Carlos Francisco Díaz Granados, director de Corpamag, confirmó que dicha intervención si es una obra civil.



"Retiene de manera irregular el cauce del río, esta intervención no tienen ningún tipo de permiso. Es indebido", aseguró Día Granados, quien también contó detalles del tipo de construcción que se hizo en el lugar.



“Tiene un muro de 2 metros de alto y tres compuertas. Debe ser retirada y aun cuando no se han evaluado los daños ambientales, hay una irregularidad consistente en la ocupación de un cauce sin autorización de una autoridad”, indicó Díaz Granados.



Por este motivo, el director de la entidad ambiental anunció que se tomó una medida preventiva para el retiro de la obra y a su vez, el dueño del hotel, debe presentar un plan que garantice que, al momento de hacerse el retiro, este no afecte el ecosistema.



