Video revela insólito comportamiento de un cóndor andino en Quindío

Las imágenes registradas por un guía turístico de Salento son sorprendentes. Un cóndor andino, rodeado de algunos gallinazos, al borde de uno de los tanques de cría de trucha, mete su fuerte pico al agua y logra capturar una trucha arcoíris.

Cuenta Jefferson Moreno, propietario de la operadora ecoturística Bosko, en Salento (Quindío), que el día que grabó las imágenes estaba con turistas suizos y holandeses, quienes quedaron impactados con el cóndor pescando:

"Los turistas me preguntaban si tenía alguna relación, tal vez, con la pérdida de su hábitat o si en la montaña era difícil encontrar su alimentación, que es carroña. Y yo les di una respuesta que, a mi parecer, está bien, y es que en la naturaleza también existe el aprovechamiento. Entonces, los animales generalmente gastan la mayor parte de su energía buscando comida. Y él entendió que allí tiene comida gratis".

¿A dónde va a comer el cóndor del Valle de Cocora?

El criadero de trucha está ubicado en la vereda Cocora, en el municipio de Salento, Quindío. Allí, Luz Damaris Orozco es zootecnista desde hace 20 años y asegura que es la primera vez que ve a un cóndor pescando. Ella considera que el comportamiento del cóndor pudo haber sido aprendido de sus parientes, los gallinazos:



"Nosotros presumimos que esa puede ser la razón porque, realmente, nunca le ofrecemos alimento. Como tampoco les ofrecemos alimento a los gallinazos, seguramente él vio en esto la posibilidad de alimentarse como los otros animales lo hacían y, seguramente, por eso se queda, porque igual hay alimento para él", contó.

La cuestión científica

El profesor Albert Ospina Duque, de la Universidad del Quindío, es el curador de su Colección Ornitológica. Él destaca la grabación en video como una fuente de información para futuras investigaciones sobre el comportamiento del ave nacional:

"Los animales carroñeros son animales oportunistas y, de las aves, no me extraña porque hemos visto cosas muy particulares de todas, y esas son estrategias de adaptación al entorno".

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¿Qué dicen los visitantes?

Blu Radio en el Quindío conversó con visitantes de esta zona, como Diana Mildred Pirazán, quienes se sorprendieron al ver la imagen que muestra a una especie en peligro crítico de extinción sobreviviendo.

"Ya no está como uno lo veía, como extinto; solamente en fotos, videos y en el escudo nacional. Por ejemplo, ahorita vimos las palmas, el cóndor: muy bueno", dijo Diana.

¿Cuántos cóndores hay en el Valle de Cocora?

Según el director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Juan Esteban Cortés Orozco: "Son 11 individuos que ya se tienen inventariados en el ecosistema".

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Sobre el video señaló: "Es una situación que no es recurrente, no es frecuente, porque avistar al cóndor es complejo. De pronto es más fácil verlo en su momento de vuelo, cuando extiende sus alas".

Para que más personas puedan ver al cóndor en vivo y en directo, y no solo en imágenes, las autoridades ambientales del Quindío reiteraron su llamado a proteger el ave nacional.