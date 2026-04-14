Avanzan diálogos por paro en Santander: 14 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 14 de abril de 2026:



En la Gobernación de Santander buscan una salida concertada al paro que completa seis días por el aumento del avalúo catastral.

que completa seis días por el aumento del avalúo catastral. Crece el malestar entre los alcaldes del país por la amenaza del presidente Gustavo Petro y sus recientes declaraciones.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que una menor de 16 años murió durante la operación militar adelantada el pasado 25 de marzo contra alias ‘Iván Mordisco’.

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