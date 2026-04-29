Caso UNGRD avanza en la Corte Suprema: 29 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 29 de abril de 2026:



Refuerzan la seguridad en el Cauca tras la arremetida de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

tras la arremetida de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’. Continúan los atentados en el suroccidente del país: un nuevo ataque en el norte del Cauca deja una persona asesinada.

El ICBF desmintió afirmaciones del Clan del Golfo sobre presuntos reclutamientos de menores en sus filas.

sobre presuntos reclutamientos de menores en sus filas. Se instala audiencia de acusación en la Corte Suprema por presunto escándalo de corrupción en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, relacionado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

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