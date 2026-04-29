En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Instituto de Cancerología
Colpensiones
Papa León XIV
Atentados Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Caso UNGRD avanza en la Corte Suprema: 29 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 29 de abril de 2026:

  • Refuerzan la seguridad en el Cauca tras la arremetida de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
  • Continúan los atentados en el suroccidente del país: un nuevo ataque en el norte del Cauca deja una persona asesinada.
  • El ICBF desmintió afirmaciones del Clan del Golfo sobre presuntos reclutamientos de menores en sus filas.
  • Se instala audiencia de acusación en la Corte Suprema por presunto escándalo de corrupción en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, relacionado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad