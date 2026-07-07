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Colombia busca seguir haciendo historia en el Mundial:7 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de jul, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 7 de julio de 2026:

  • La selección Colombia enfrenta hoy a Suiza en busca de un cupo a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.
  • Quedó suspendido el proceso de empalme entre el Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, y la administración del presidente Gustavo Petro.

  • El presidente electo, Abelardo De La Espriella, lanzó un fuerte pronunciamiento en el que acusó al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda de intentar desconocer los resultados de las elecciones y advirtió sobre un presunto golpe de Estado.

    Escuche el programa completo aquí:

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