Colombia busca seguir haciendo historia en el Mundial:7 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 7 de jul, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 7 de julio de 2026:
- La selección Colombia enfrenta hoy a Suiza en busca de un cupo a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.
- Quedó suspendido el proceso de empalme entre el Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, y la administración del presidente Gustavo Petro.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, lanzó un fuerte pronunciamiento en el que acusó al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda de intentar desconocer los resultados de las elecciones y advirtió sobre un presunto golpe de Estado.
Escuche el programa completo aquí: