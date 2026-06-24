Emergencia aérea en el norte del Valle del Cauca: 24 junio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 24 de jun, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 24 de junio de 2026:
- Una avioneta de instrucción se accidentó en las últimas horas en el aeropuerto de Cartago, en el Valle del Cauca.
- Unas grabaciones reveladas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol destaparon conversaciones entre el entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, y presuntos integrantes del Clan del Golfo, en un nuevo escándalo que sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
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