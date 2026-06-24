Emergencia aérea en el norte del Valle del Cauca: 24 junio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 24 de junio de 2026:



Una avioneta de instrucción se accidentó en las últimas horas en el aeropuerto de Cartago, en el Valle del Cauca.

en el aeropuerto de Cartago, en el Valle del Cauca. Unas grabaciones reveladas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol destaparon conversaciones entre el entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, y presuntos integrantes del Clan del Golfo, en un nuevo escándalo que sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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