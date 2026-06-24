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Emergencia aérea en el norte del Valle del Cauca: 24 junio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 24 de junio de 2026:

  • Una avioneta de instrucción se accidentó en las últimas horas en el aeropuerto de Cartago, en el Valle del Cauca.
  • Unas grabaciones reveladas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol destaparon conversaciones entre el entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, y presuntos integrantes del Clan del Golfo, en un nuevo escándalo que sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Escuche el programa completo aquí:

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