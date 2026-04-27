FFMM responden por atentados: 27 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 27 de abril de 2026:



Esta noche se realizará un Consejo de Ministros en la Casa de Nariño , cuyo tema central será la arremetida terrorista de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país.

, cuyo tema central será la arremetida terrorista de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. En Cali, las autoridades ya identificaron al presunto responsable del ataque con cilindro bomba contra el batallón Pichincha, ocurrido el pasado viernes.

En Cajibío, la comunidad se reúne para rechazar los hechos de violencia y exigir acciones frente al terrorismo en la región.

y exigir acciones frente al terrorismo en la región. El General Hugo Alejandro López, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, se refirió sobre el atentado terrorista en el suroccidente del país.

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