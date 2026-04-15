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Lluvias afectan operación en El Dorado: 15 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 15 de abril de 2026:

  • Debido a las lluvias, el Aeropuerto El Dorado de Bogotá ha presentado dificultades en su operación.
  • En Cartagena se desarrolla el Congreso de Naturgas, donde su presidenta, Luz Stella Murgas, lanzó una advertencia frente al fenómeno de El Niño.
  • Eelicada situación de orden público en Riohacha por un paro armado declarado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Escuche el programa completo aquí:

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