Lluvias afectan operación en El Dorado: 15 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 15 de abr, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 15 de abril de 2026:
- Debido a las lluvias, el Aeropuerto El Dorado de Bogotá ha presentado dificultades en su operación.
- En Cartagena se desarrolla el Congreso de Naturgas, donde su presidenta, Luz Stella Murgas, lanzó una advertencia frente al fenómeno de El Niño.
- Eelicada situación de orden público en Riohacha por un paro armado declarado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Escuche el programa completo aquí: