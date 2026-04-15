Lluvias afectan operación en El Dorado: 15 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 15 de abril de 2026:



Debido a las lluvias, el Aeropuerto El Dorado de Bogotá ha presentado dificultades en su operación.

En Cartagena se desarrolla el Congreso de Naturgas , donde su presidenta, Luz Stella Murgas, lanzó una advertencia frente al fenómeno de El Niño.

, donde su presidenta, Luz Stella Murgas, lanzó una advertencia frente al fenómeno de El Niño. Eelicada situación de orden público en Riohacha por un paro armado declarado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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