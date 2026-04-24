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Nuevos detalles de atentado en Cali: 24 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 24 de abril de 2026:

  • Se registró un atentado terrorista, presuntamente perpetrado por disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, en el sur de Cali. Se conocieron nuevos detalles.
  • Una transeúnte resultó herida tras otro ataque terrorista en un punto diferente de la capital del Valle del Cauca.
  • La cúpula militar, el comandante de las Fuerzas Militares y la vicepresidenta Francia Márquez rechazaron el atentado.

Escuche el programa completo aquí:

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