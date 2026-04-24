Nuevos detalles de atentado en Cali: 24 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 24 de abril de 2026:



Se registró un atentado terrorista, presuntamente perpetrado por disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, en el sur de Cali . Se conocieron nuevos detalles.

. Se conocieron nuevos detalles. Una transeúnte resultó herida tras otro ataque terrorista en un punto diferente de la capital del Valle del Cauca.

tras otro ataque terrorista en un punto diferente de la capital del Valle del Cauca. La cúpula militar, el comandante de las Fuerzas Militares y la vicepresidenta Francia Márquez rechazaron el atentado.

Escuche el programa completo aquí: