Nuevos detalles de atentado en Cali: 24 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 24 de abr, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 24 de abril de 2026:
- Se registró un atentado terrorista, presuntamente perpetrado por disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, en el sur de Cali. Se conocieron nuevos detalles.
- Una transeúnte resultó herida tras otro ataque terrorista en un punto diferente de la capital del Valle del Cauca.
- La cúpula militar, el comandante de las Fuerzas Militares y la vicepresidenta Francia Márquez rechazaron el atentado.
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