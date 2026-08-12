Rescatan a cuatro desaparecidos tras terremoto: 12 agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 12 de agosto de 2026:

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, aseguró que fueron encontrados las cuatro personas que permanecían desaparecfidas tras el terremoto.

Una comisión de médicos se trasladó hasta San José del Palmar , municipio donde se ubicó el epicentro del terremoto, en medio de la atención a las comunidades afectadas por la emergencia.

, municipio donde se ubicó el epicentro del terremoto, en medio de la atención a las comunidades afectadas por la emergencia. Cierran vías en 7 sectores de Cali donde se adelantan labores de rescate de búsqueda y rescate de personas atrapadas en edificios.

donde se adelantan labores de rescate de búsqueda y rescate de personas atrapadas en edificios. El canciller Omar Bula se pronunció frente a las versiones según las cuales el Gobierno colombiano habría rechazado ayuda humanitaria ofrecida por otros países tras la emergencia.

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