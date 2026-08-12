En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Eliécer Laverde
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Rescatan a cuatro desaparecidos tras terremoto: 12 agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 12 de agosto de 2026:

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo
  • La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, aseguró que fueron encontrados las cuatro personas que permanecían desaparecfidas tras el terremoto.
  • Una comisión de médicos se trasladó hasta San José del Palmar, municipio donde se ubicó el epicentro del terremoto, en medio de la atención a las comunidades afectadas por la emergencia.
  • Cierran vías en 7 sectores de Cali donde se adelantan labores de rescate de búsqueda y rescate de personas atrapadas en edificios.
  • El canciller Omar Bula se pronunció frente a las versiones según las cuales el Gobierno colombiano habría rechazado ayuda humanitaria ofrecida por otros países tras la emergencia.

Escuche el programa completo aquí:

Últimas noticias

MERIDIANO BLU
Meridiano BLU

Rescatan a médica tras 16 horas bajo escombros: 11 agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Pacientes en Hospital San Francisco de Asis en Quibdó.
Pacífico

Sobreocupación supera el 245% tras temblor: agente Hospital San Francisco de Asis en Quibdó

Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad