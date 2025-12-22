Trancones por manifestaciones en Bogotá: 22 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 22 de diciembre de 2025:



En el norte de Bogotá, manifestaciones por parte de los recicladores, quienes piden que se cambie el decreto con el que se hace la recolección de los residuos en la capital, mantienen caos en la movilidad desde las 6:00 a. m.

En el corregimiento de Santa Helena, en Medellín, un bus de servicio público presuntamente se quedó sin frenos, colisionando con una vivienda y, después, cayendo a un abismo . Hasta el momento, no se reportan personas fallecidas.

. Hasta el momento, no se reportan personas fallecidas. La Superintendencia de Transporte suspendió por seis meses a la comercializadora ServiSuper LTDA , Centro de Diagnóstido Automotor que expidió la revisión tecnicomecánica del bus en el que se accidentaron y fallecieron los 16 jóvenes del Liceo Antioqueño de Bello , en Antioquia.

, Centro de Diagnóstido Automotor que expidió la revisión tecnicomecánica , en Antioquia. En el Aeropuerto Internacional El Dorado, se espera que se desplacen más de 7.5 millones de personas durante esta temporada de fiestas de fin de año.

de fin de año. En Villavicencio, al menos 7 habitantes de calle resultaron intoxicados por haber consumido lechona presuntamente entregada por una obra de caridad.

presuntamente entregada por una obra de caridad. Pese a que se había anunciado la presunta liberación de los 18 militares secuestrados por una comunidad indígena, la gobernadora del Chocó confirmó que la liberación de los militares aún no se ha realizado y anunció que ya lograron identificar a 4 presuntos líderes de la organización.

