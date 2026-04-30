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Video Petro en supuesta avioneta de 'Papá Pitufo': 30 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 30 de abril de 2026:

  • En primicia se conoció un nuevo video que evidenciaría la presencia del presidente Gustavo Petro en una avioneta presuntamente vinculada al contrabando de alias ‘Papá Pitufo’ durante la campaña presidencial de 2022.
  • Crece la expectativa por la decisión del Banco de la República sobre un posible aumento en las tasas de interés.
  • Se registró el incendio de un vehículo en Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

  • Fue reabierta la vía Mosquera–La Mesa, tal como lo había anunciado el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

    Escuche el programa completo aquí:

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