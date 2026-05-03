Así funcionan los servicios técnicos en vehículos de alta gama: así puede ahorrar más plata a futuro

En Colombia, contar con un vehículo para movilizarse puede ser el sueño de muchos ciudadanos. Ante ello, los carros de alta gama requieren un cuidado mucho más riguroso y, en muchos casos, esto puede ser determinante para evitar daños costosos y, en especial, accidentes.

Ante esto, buena parte del trabajo en talleres especializados se concentra en anticiparse a fallas antes de que aparezcan. Resulta que en este sector el 82 % de los servicios técnicos en marcas como Mercedes-Benz, BMW y Land Rover están enfocados en prevenir el desgaste de frenos, suspensión y sistemas de energía, componentes que suelen verse afectados más rápido por factores como la malla vial en ciudades como Bogotá.



Carros de alta gama: servicios técnicos buscan prevenir accidentes

A diferencia de un carro convencional, los vehículos premium integran piezas de alta ingeniería, módulos electrónicos complejos y, cada vez más, sistemas híbridos y eléctricos que exigen que las revisiones sean mucho más precisas.

De acuerdo con información revelada por Servicio Inglés, Mercedes-Benz concentra el 35 % de las intervenciones técnicas, BMW el 32 % y Land Rover o Range Rover el 15 %. Adicionalmente, a ese 82 % también se suman marcas como Jaguar, Porsche y Audi, las cuales reflejan cómo el mantenimiento ha dejado de ser una reacción ante un daño para convertirse más en una estrategia de prevención.

Diariamente, uno de los mayores riesgos que enfrentan los conductores es dejar pasar señales que parecen menores. Un ruido al frenar o una vibración al volante suelen ser el primer aviso de un desgaste que, si no se corrige a tiempo, puede comprometer la seguridad.



Mercedes-Benz S 560 Foto: imagen de archivo, tomada de redes.

Carros de alta gama: desgaste de frenos y suspensión preocupa

Los talleres especializados han detectado que entre el 20 % y el 25 % de las intervenciones técnicas en vehículos de lujo se originan por el desgaste acelerado de frenos, suspensión y neumáticos. A eso, además, se le suman fallas en módulos eléctricos, cada vez más frecuentes en este tipo de vehículos.

En el inventario de repuestos, las pastillas y discos de freno encabezan la lista de mayor rotación. Les siguen bujes, brazos de suspensión y piezas del sistema de enfriamiento.

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Ese comportamiento tiene que ver con las condiciones locales. Frenar constantemente, pasar por huecos, andar en trancones y recorrer distancias cortas hace que los sistemas trabajen más de la cuenta y pierdan eficiencia más rápido que en carretera.



Carros de alta gama: cada cuánto revisar frenos y sistemas de energía

Los especialistas insisten en que la clave está en no esperar a que aparezca la falla. La recomendación es realizar diagnósticos electrónicos completos y una revisión preventiva cada 10.000 o 15.000 kilómetros. Cumplir con esos intervalos ayuda a prolongar la vida útil del motor, la batería y los sistemas integrados.

También advierten que usar repuestos no originales o acudir a talleres no especializados puede terminar saliendo mucho más caro. Una pieza fuera de estándar no solo reduce el rendimiento mecánico, sino que también afecta la respuesta de frenado y la estabilidad general del vehículo.