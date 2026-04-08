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Blu Radio  / Motor  / Este carro ganó el premio al Mejor Diseño en 2026: es eléctrico, japonés y de muy querida marca

Este carro ganó el premio al Mejor Diseño en 2026: es eléctrico, japonés y de muy querida marca

El galardón fue otorgado por la organización World Car Awards durante el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York.

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