Este carro ganó el premio al Mejor Diseño en 2026: es eléctrico, japonés y de muy querida marca

El carro eléctrico Mazda EZ-6, también conocido como Mazda6e en algunos mercados, fue elegido como el ganador del premio al Mejor Diseño de Automóvil 2026 en los World Car Awards, uno de los reconocimientos más relevantes de la industria automotriz a nivel global.

El galardón fue otorgado por la organización World Car Awards durante el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York, luego de un proceso de evaluación en el que participaron 98 periodistas especializados de distintos países.

Este reconocimiento marca la tercera ocasión en que un vehículo de Mazda Motor Corporation obtiene este premio, tras los logros alcanzados anteriormente por los modelos Mazda MX-5 en 2016 y Mazda3 en 2020.

Mazda6 eléctrico Foto: Mazda Press

¿Qué destaca del diseño del Mazda6e?

De acuerdo con la información entregada por el fabricante, el diseño del Mazda EZ-6 responde a la evolución del lenguaje estético de la marca, basado en su filosofía KODO, conocida como “Alma del Movimiento”.



Este concepto busca reflejar dinamismo y fluidez en las líneas del vehículo, combinando elementos tradicionales del diseño de la compañía con nuevas características propias de los modelos eléctricos.

Entre los aspectos más relevantes del diseño se encuentran:



Silueta tipo coupé con proporciones equilibradas

Formas exteriores de carácter escultórico

Integración de elementos modernos asociados a la electrificación

Enfoque en acabados y detalles de alta precisión

Según la compañía, el modelo fue concebido bajo el concepto de “Modernidad Auténtica”, que combina una estética contemporánea con elementos que han caracterizado históricamente a la marca japonesa.

Mazda6e Foto: cortesía

¿Qué tipo de vehículo es el Mazda EZ-6?

El Mazda EZ-6 es un vehículo electrificado que fue presentado inicialmente en China en octubre de 2024, e integra tecnologías eléctricas junto con desarrollos orientados a mejorar la experiencia de conducción.

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De acuerdo con Mazda Motor Corporation, el vehículo mantiene el enfoque Jinba-ittai, un principio de la marca que busca una conexión directa entre el conductor y el automóvil.

Posteriormente, la versión Mazda6e fue desarrollada para otros mercados, incorporando ajustes en rendimiento y funcionalidad. Este modelo llegó a Europa en septiembre de 2025 y forma parte de la estrategia de expansión de vehículos eléctricos de la compañía.

Mazda6 eléctrico Foto: Mazda Press

¿Cómo se elige el premio al Mejor Diseño de Automóvil?

El reconocimiento entregado por World Car Awards forma parte de un programa que se realiza desde 2004 y que evalúa vehículos en distintas categorías, incluyendo diseño, desempeño y tecnología.

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Para la edición de 2026, el proceso incluyó una selección de aproximadamente 90 modelos elegibles. La votación estuvo a cargo de un jurado compuesto por 98 periodistas especializados en la industria automotriz a nivel mundial.

Los resultados finales fueron anunciados el 1 de abril en Nueva York, en el marco del evento automotor que reúne a fabricantes y expertos del sector.

La compañía ha señalado que el desarrollo del Mazda EZ-6 forma parte de su proceso de adaptación a la electrificación, manteniendo elementos de diseño que han sido característicos en sus modelos anteriores.