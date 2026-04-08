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Blu Radio  / Motor  / BYD, líder en carros eléctricos, ingresó a la 'lista sucia' de trabajo esclavo en Brasil

BYD, líder en carros eléctricos, ingresó a la 'lista sucia' de trabajo esclavo en Brasil

La Fiscalía del Trabajo en Brasil presentó una demanda contra BYD y solicita una indemnización millonaria.

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