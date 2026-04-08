BYD, líder en carros eléctricos, ingresó a la 'lista sucia' de trabajo esclavo en Brasil

La automotriz china BYD fue incluida en la denominada “lista sucia” de trabajo esclavo en Brasil, tras una investigación oficial que detectó condiciones laborales irregulares en la construcción de una de sus plantas industriales.

La decisión fue adoptada por el Gobierno brasileño, que actualiza periódicamente este listado para identificar a empresas vinculadas con prácticas laborales ilegales. La inclusión implica consecuencias como restricciones en el acceso a financiación por parte de entidades bancarias.

BYD ha logrado irrumpir en el mercado de carros eléctricos en el hemisferio occidental de forma categórica. Foto: AFP

¿Por qué incluyeron a BYD en la lista de trabajo esclavo?

El caso se remonta a una inspección realizada en el estado de Bahía, donde autoridades laborales identificaron condiciones consideradas degradantes en las obras de una fábrica de BYD.

Durante el operativo fueron rescatados 163 trabajadores de origen chino que estaban vinculados a una empresa contratista encargada de la construcción.



Según el informe de los inspectores, se encontraron situaciones como:



Alojamiento sin condiciones básicas, incluyendo ausencia de colchones

Falta de instalaciones sanitarias suficientes

Almacenamiento inadecuado de alimentos

Jornadas laborales de hasta 10 horas sin descansos regulares

Retención de hasta el 60 % de los salarios

Retención de pasaportes de los trabajadores

Las autoridades señalaron que estas condiciones configuran situaciones compatibles con trabajo en condiciones análogas a la esclavitud, según la legislación brasileña.

Trabajadores en condiciones de esclavitud en fábrica de BYD Foto: AFP

¿Qué empresas están involucradas en la investigación?

Aunque los trabajadores estaban contratados por una firma subcontratista, los inspectores indicaron que estos se encontraban integrados en la operación del proyecto de BYD.

La compañía, por su parte, informó que tras conocer los hechos rescindió el contrato con el grupo responsable de las obras y afirmó que no tolera prácticas contrarias a la ley.

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Sin embargo, las autoridades también señalaron posibles irregularidades en los procesos migratorios utilizados para el traslado de los trabajadores hacia Brasil.



¿Qué acciones legales se han tomado?

La Fiscalía del Trabajo en Brasil presentó una demanda contra BYD y las empresas contratistas involucradas, en la que se incluyen cargos por condiciones laborales irregulares y presunta trata internacional de personas.

En este proceso, el organismo solicitó una indemnización cercana a los 257 millones de reales, equivalente a unos 45 millones de dólares, por concepto de daños colectivos.

Adicionalmente, en enero de 2026 se alcanzó un acuerdo preliminar mediante el cual la compañía y otras firmas vinculadas realizaron un aporte de 40 millones de reales, destinados a compensaciones para los trabajadores afectados.

BYD ha jugado un papel importante en la electrificación fuera de China y también tiene presencia en Brasil. Foto: AFP

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¿Qué implica estar en la “lista sucia” en Brasil?

El registro oficial incluye a más de 600 empresas de distintos sectores económicos. Su objetivo es hacer visibles las infracciones laborales y facilitar que entidades financieras y comerciales adopten medidas frente a las compañías señaladas.

Entre las posibles consecuencias se encuentran:



Restricciones en acceso a crédito

Limitaciones en acuerdos comerciales

Mayor supervisión por parte de autoridades

La inclusión se mantiene mientras no se resuelvan las situaciones que originaron la sanción.

Cabe recordar que la planta en construcción forma parte de una inversión de gran escala por parte de BYD en el municipio de Camaçari, en el estado de Bahía.

El proyecto contempla la producción de hasta 150.000 vehículos eléctricos al año, con proyecciones de duplicar esa cifra hacia 2030. Además, se estima la generación de miles de empleos directos e indirectos.

La llegada de la compañía a esta región se dio tras la salida de Ford, que cerró sus operaciones industriales en Brasil en 2021.