Este es el tiempo para que dueños de estos carros en Colombia soliciten la devolución del IVA

La devolución del IVA ante la DIAN para quienes compraron algunos vehículos eléctricos o híbridos tiene un plazo que se debe calcular desde la fecha de la factura de venta. De acuerdo con el Concepto 12670 de 2026 de la entidad, los compradores tienen cinco años para solicitar la devolución, incluso si la certificación de la UPME fue expedida después de la compra.

De acuerdo con María Alejandra Pedraza, socia del bufete de abogados Holland & Knight, cuando el certificado se obtiene posteriormente, el concesionario cobró correctamente el IVA al momento de la venta porque todavía no existía la certificación que permitía aplicar la exclusión. Una vez expedido el documento, este acredita que la operación cumplía las condiciones para acceder al beneficio, por lo que el impuesto pagado puede considerarse un pago de lo no debido.

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Por lo tanto, el plazo de cinco años se cuenta desde el momento de la emisión de la factura de venta, según lo estipulado en el artículo 1.6.1.21.22 del DURT, el cual remite al término de prescripción de la acción ejecutiva establecido en el artículo 2536 del Código Civil.

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¿Cómo solicitar la devolución del IVA ante la DIAN?

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Lo principal es radicar formalmente la solicitud de devolución ante la DIAN, con la documentación requerida. Sin embargo, tener una cita no equivale a presentar la solicitud y tampoco suspende o interrumpe el término de cinco años.

Lo mismo ocurre con la UPME. Iniciar el trámite no afecta el plazo, debido a que la entidad cumple una función técnica en el proceso. Según el Comunicado de Prensa No. 127 del 1 de octubre de 2026 de la DIAN, para ciudades diferentes de Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga no se requiere cita para este trámite. La solicitud puede enviarse por correo electrónico a la dirección de la seccional correspondiente al domicilio fiscal.

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Ahora bien, si el plazo está cerca de vencer y existen dificultades para obtener una cita, Pedraza recomienda dejar evidencia de las gestiones realizadas, tales como capturas de pantalla sobre la falta de disponibilidad y correos enviados. Adicionalmente, se puede presentar un derecho de petición con los documentos y la manifestación de la intención de solicitar la devolución.

¿Qué documentos necesita para pedir la devolución del IVA?

El primer paso es verificar que el vehículo cumpla las condiciones para acceder al beneficio. La medida aplica a vehículos eléctricos puros e híbridos PHEV y HEV. Los híbridos suaves MHEV no califican.

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La certificación de la UPME se obtiene a través del portal 'Muévete Eléctrico'. Para solicitarla se requiere documento de identidad, factura, información del vehículo y el pago de la tarifa. El plazo de respuesta es de hasta 35 días.

Para presentar la solicitud ante la DIAN se deben reunir el certificado UPME, formulario 010 firmado, certificación bancaria, factura con IVA discriminado y relación detallada de facturas.

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Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad también deben presentar una declaración juramentada en la que indiquen que no han recibido una devolución previa y que el IVA no fue utilizado como costo, deducción o impuesto descontable.

Si la DIAN inadmite una solicitud presentada oportunamente, el contribuyente tiene un mes para corregirla y presentar una nueva solicitud. Ese trámite conserva la oportunidad de la solicitud inicial, aunque el término general de cinco años haya vencido.

Además, el certificado UPME permite acceder a una deducción del 50 % de la inversión en renta, beneficio que puede utilizarse junto con la devolución del IVA.