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Europa frena su apuesta por el carro eléctrico mientras intenta contener el avance de los chinos

En diciembre de 2025, por presión de Alemania, la Comisión Europea propuso relajar la normativa de cara a 2035.

Carros eléctricos chinos
Carros eléctricos chinos
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han llegado a un acuerdo para relajar las medidas europeas que a la postre llevarían a una prohibición de hecho del motor de combustión a partir de 2035, según el periódico económico alemán Handelsblatt.

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Según el derecho europeo vigente, a partir de 2035 los nuevos coches que se matriculan tendrán que tener un 100 por ciento menos de emisiones de C02, tomado como referencia las emisiones de 2021, lo que implicaría una prohibición de hecho del motor de combustión.

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En diciembre de 2025, por presión de Alemania, la Comisión Europea propuso relajar la normativa. Según la propuesta, los nuevos coches matriculados en 2035 tendrían que tener un 90 por ciento menos de emisiones con respecto a 2021 y el 10 por ciento restante podría ser compensado con acero europeo con poca emisión de C02 y con el uso de combustibles sintéticos y biológicos.

Carros - industria automotriz - autos
Carros
Foto: AFP

Qué cambiaría para 2035

Según el Handelsblatt, el acuerdo entre Merz y Macron contempla ir más allá de la propuesta de la Comisión. Los dos mandatarios contemplan que la reducción de emisiones con respecto a 2021 sea de un 80 por ciento, sin compensaciones.

Ya la propuesta de la Comisión implicaría que a partir de 2035 todavía entre un 27 y un 29 por ciento de los nuevos coches podrían tener un motor de combustión. Ese porcentaje aumentaría si los planes de Merz y Macron salieran adelante.

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Además, el plan francoalemán quiere relajar la meta intermedia que se debería alcanzar en 2030 con una reducción de emisiones del 55 por ciento en comparación con 2021.

Carros eléctricos
Carros eléctricos
Foto: AFP

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La propuesta de la Comisión ya planteaba en ese punto un alivio para los productores y apuntaba a que esa meta debía lograrse entre 2030 y 2032. Alemania necesita el apoyo de Francia para lograr relajar la normativa, ya que de otro modo no tendría la mayoría necesaria en el Consejo de la UE.

A cambio, Alemania está dispuesta a apoyar a Francia en el plan del Industrial Accelerator Act (IAA) que quiere fijar normas para que los productores de automóviles compren sus componentes a proveedores europeos.

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