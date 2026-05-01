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Blu Radio  / Motor  / Experto revela el sencillo truco para que los Toyota híbridos superen los 300.000 km sin problemas

Experto revela el sencillo truco para que los Toyota híbridos superen los 300.000 km sin problemas

Un video explica un punto de mantenimiento que suele pasar desapercibido y que está directamente relacionado con la durabilidad de la batería híbrida.

Toyota
Toyota Corolla sedán
Foto: Unsplash
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: 1 de may, 2026

Para nadie es un secreto que la durabilidad de los sistemas híbridos de Toyota ha sido uno de los aspectos más reconocidos por usuarios y técnicos durante años. Sin embargo, especialistas en mantenimiento automotor advierten que, más allá del diseño del vehículo, existen prácticas clave que influyen directamente en la vida útil de componentes como la batería de alto voltaje.

En ese contexto, un video del canal MotococheSL explica un punto de mantenimiento que suele pasar desapercibido y que está directamente relacionado con la durabilidad de la batería híbrida.

¿Cuál es el truco para alargar la vida de un híbrido Toyota?

Según se detalla en el contenido, el cuidado del filtro de ventilación de la batería es clave para el funcionamiento del sistema híbrido.

Este filtro forma parte del sistema que regula la temperatura de la batería de alto voltaje. Si se obstruye, el flujo de aire disminuye y la batería puede operar en condiciones térmicas más exigentes.

De acuerdo con la explicación técnica:

  • El filtro evita que polvo y suciedad lleguen a la batería
  • Su obstrucción reduce la capacidad de refrigeración
  • El aumento de temperatura afecta el desempeño del sistema

¿Dónde está ubicado y cómo funciona este sistema?

En muchos modelos híbridos de Toyota, la batería se ubica en el interior del vehículo, generalmente bajo los asientos traseros. Esta posición permite utilizar aire del habitáculo para su refrigeración.

El sistema incluye una toma de aire, conductos, un ventilador y el filtro. Este último actúa como barrera frente a partículas que podrían afectar el sistema.

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Según lo mostrado por MotococheSL, cuando el filtro se encuentra saturado:

  • El ventilador pierde eficiencia
  • El flujo de aire se reduce
  • La batería trabaja a mayor temperatura

¿Cada cuánto se debe revisar o cambiar?

El mantenimiento de este componente está contemplado dentro del programa de servicio del fabricante. En términos generales:

  • Se inspecciona aproximadamente cada 15.000 kilómetros
  • Se reemplaza en revisiones más completas cercanas a los 30.000 kilómetros

No obstante, el propio video señala que estos intervalos pueden variar según el uso del vehículo. Aquellos que circulan en ambientes con polvo, caminos destapados o zonas rurales pueden requerir revisiones más frecuentes.

Toyota Corolla sedán
Toyota Corolla sedán
Foto: Toyota

¿Qué pasa si no se realiza este mantenimiento?

De acuerdo con la explicación del canal MotococheSL, la obstrucción del filtro no siempre genera alertas inmediatas en el vehículo.

Entre los efectos mencionados se encuentran:

  • Funcionamiento prolongado a temperaturas más altas
  • Mayor esfuerzo del sistema de ventilación
  • Posibles alertas cuando la condición ya es más exigente

El mismo experto señala que, en condiciones de mantenimiento adecuado, no es inusual encontrar modelos como el Toyota Corolla híbrido con recorridos superiores a los 300.000 kilómetros, especialmente en usos intensivos.

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Según lo expuesto, estos resultados se relacionan con:

  • Mantenimientos periódicos conforme a lo indicado por el fabricante
  • Uso regular del vehículo en condiciones normales
  • Cuidado de sistemas específicos como la ventilación de la batería

El material también advierte que, durante la revisión de esta zona, pueden encontrarse componentes del sistema de alto voltaje que no deben manipularse, como desconectores o fusibles de servicio.

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