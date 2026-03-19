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Blu Radio  / Motor  / GAC fabricará carros muy cerca de Colombia: viene a dominar la región

GAC fabricará carros muy cerca de Colombia: viene a dominar la región

Los planes de GAC incluyen la producción de automóviles de combustión, eléctricos e híbridos.

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