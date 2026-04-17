Gigante llega a Colombia a 'pelear' con BYD y Tesla: quiere vender 2.000 carros eléctricos en 2026

Geely llegó a Colombia a con un despliegue considerable que incluye red de concesionarios, talleres propios, alianza financiera y una meta ambiciosa: duplicar su objetivo inicial de 1.000 unidades para cerrar 2026 con 2.000 vehículos vendidos en el país. Así lo anunció la compañía el 15 de abril en Bogotá, en un evento donde presentó oficialmente su portafolio y el estado de su operación local.

La marca, que en Colombia forma parte del portafolio de vehículos que busca capitalizar la transición hacia la electromovilidad, ya superó las 350 unidades en circulación en el país y tiene en marcha una infraestructura de servicio que cubre las cuatro principales ciudades del territorio nacional.



Red de concesionarios que ya cubre Bogotá, Medellín, Cali y Pereira

Uno de los pilares del despliegue de Geely en Colombia es su apuesta por la distribución regional. La compañía ha estructurado una red de concesionarios con aliados estratégicos en mercados clave: Tao Motors en Medellín, Massy Motors en Cali, Colautos en Pereira y BG Mobility en Bogotá, ciudad donde también inauguró sus tres primeras vitrinas.

Esta cobertura comercial se complementa con una sólida infraestructura de posventa. Geely opera actualmente 12 talleres exclusivos en esas mismas ciudades, con capacidades en mecánica, alistamiento y colisión. A ello se suma el respaldo del Grupo Vardí, que aporta más de 40 talleres de mecánica y más de 20 de colisión a nivel nacional, ampliando significativamente el alcance del servicio técnico de la marca.

El gigante chino Geely también es dueño de Volvo Foto: suministrada

El movimiento más llamativo del anuncio es la proyección de ventas. Geely planea duplicar su meta original de 1.000 unidades para este año, con lo que busca consolidarse como un actor relevante en el creciente mercado de vehículos eléctricos del país.



Este despliegue en Colombia se da en un contexto de sólido desempeño global del grupo. Geely Holding Group se posicionó como el grupo automotriz chino más vendido a nivel mundial en el primer trimestre de 2026, con 709.358 unidades comercializadas entre enero y marzo, consolidando su liderazgo en la industria.

Según Diego Zárate, gerente general de Geely Colombia, la estrategia responde tanto al desempeño global de la marca como al potencial que representa la electrificación del parque automotor latinoamericano. "Estamos apostando por construir una presencia sólida en la región, con un portafolio competitivo y una visión de largo plazo que nos permita consolidarnos como un actor relevante en el proceso de electrificación del mercado", afirmó el directivo.

