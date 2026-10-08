GP de Singapur de Fórmula 1 2026: horarios, novedades y dónde ver la carrera en Colombia

Max Verstappen llega al Gran Premio de Singapur después de conseguir en Malasia su primera victoria del año, un resultado que volvió a poner al neerlandés en el centro de la pelea en una temporada que hasta ahora había sido complicada para el tetracampeón del mundo.

El triunfo en Sepang, donde se disputó el Gran Premio de Baréin que había sido cancelado en abril, le permitió superar a Kimi Antonelli, segundo en aquella carrera. Ahora Verstappen afrontará un circuito que históricamente no se le ha dado bien: nunca ha ganado en Marina Bay.

R A C E 🤩 W E E K



The triple header concludes with an #F1Sprint weekend under the lights at the Marina Bay Street Circuit! ✨#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/aAaIhZz4to — Formula 1 (@F1) October 5, 2026

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¿Cuándo y a qué hora es el GP de Singapur de Fórmula 1?

La carrera será la 17ª cita de las 23 previstas en el campeonato y tendrá un formato especial, con carrera esprint incluida.

El programa comenzará el viernes con los primeros entrenamientos y la clasificación para la esprint. El sábado se disputará la carrera corta y posteriormente la clasificación para el Gran Premio del domingo.



Estos son los horarios para Colombia:



Viernes 9 de octubre, 3:30 a. m.: ensayos libres 1.

Viernes 9 de octubre, 7:30 a. m.: clasificación para la carrera esprint.

Sábado 10 de octubre, 4:00 a. m.: carrera esprint.

Sábado 10 de octubre, 8:00 a. m.: clasificación para el GP.

Domingo 11 de octubre, 7:00 a. m.: Gran Premio de Singapur.

La carrera tendrá 62 vueltas al circuito urbano de Marina Bay, de 4,927 kilómetros, con un límite máximo de dos horas.

Circuito GP de Singapur. Foto: AFP

¿Dónde ver el GP de Singapur en Colombia?

Los aficionados en Colombia podrán seguir el Gran Premio de Singapur por ESPN y mediante Disney+ Plan Premium, plataformas que tienen los derechos de transmisión de la Fórmula 1 en el país.

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El acuerdo entre la categoría y ESPN está vigente hasta el final de la temporada 2028 e incluye entrenamientos, clasificaciones, carreras esprint y grandes premios.

También existe la opción de seguir la Fórmula 1 a través de F1 TV, el servicio oficial de la categoría, que ofrece las sesiones en directo donde está disponible.

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Verstappen vuelve a poner a prueba la mejora de Red Bull

La victoria en Malasia llegó después de una carrera caótica que incluso tuvo que retrasarse una hora y media por problemas durante la vuelta de formación. Varios monoplazas, incluido el Red Bull de Verstappen, quedaron detenidos debido a un fallo de software relacionado con los ajustes para rodar bajo la lluvia.

A pesar de ese comienzo, el neerlandés terminó imponiéndose. Una mejora en el suelo de su monoplaza y su mayor comprensión del comportamiento del carro de nueva generación fueron factores importantes para el resultado.

Singapur será una prueba diferente. La estrechez del circuito urbano dificulta los adelantamientos y Verstappen nunca ha conseguido allí una victoria.

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Además, las condiciones meteorológicas podrían volver a complicar el fin de semana. Hay previsión de tormentas eléctricas que podrían afectar tanto la carrera esprint del sábado como el Gran Premio nocturno del domingo.

Max Verstappen, piloto de la Fórmula 1 Foto: AFP

Singapur exige al máximo a los pilotos

El calor y la humedad son otros de los grandes desafíos de esta carrera. Los pilotos pueden perder hasta tres kilos durante el Gran Premio, que habitualmente se acerca al límite de dos horas de duración.

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Pierre Gasly, piloto de Alpine y compañero del argentino Franco Colapinto, describió Singapur como “la carrera más dura del año”.

La hidratación resulta especialmente importante por el desgaste físico que supone conducir durante tantas vueltas en esas condiciones. El cansancio también puede afectar la concentración mientras los pilotos circulan entre los muros del trazado urbano.

Los organizadores siguen además la calidad del aire, que se ha visto afectada por los incendios registrados en la vecina Indonesia. Aunque un deterioro podría provocar restricciones en algunas actividades al aire libre, la situación no afectaría directamente a la carrera.

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Antonelli busca dar otro paso hacia el título

Mientras Verstappen intenta confirmar que la victoria de Malasia marca un cambio en su temporada, Kimi Antonelli llega a Singapur con una ventaja considerable en el campeonato.

Kimi Antonelli en el GP de Madrid Foto: AFP

El italiano suma 84 puntos más que George Russell, su compañero de equipo en Mercedes. Russell se fue de Malasia sin sumar después de sufrir un problema de motor cuando ocupaba la tercera posición a cinco vueltas del final.

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Con siete carreras todavía por disputar, Antonelli, de 20 años, está cerca de conseguir su primer título mundial. De lograrlo, se convertiría en el primer campeón italiano desde Alberto Ascari en 1953.

Por otro lado, Lewis Hamilton viene de completar una de las remontadas más llamativas de la carrera en Malasia. El británico arrancó desde el puesto 19 con neumáticos de seco pese a que la pista estaba mojada y terminó tercero.

Singapur es además uno de los circuitos donde Hamilton ya ha conseguido varias victorias. El piloto de Ferrari ganó allí en 2009, 2014, 2017 y 2019.