Kia lanzará su carro eléctrico más barato con 312 km de autonomía para desafiar a BYD, Renault y más

La competencia por los carros eléctricos baratos en Colombia suma un nuevo protagonista con la llegada del Kia EV2, un modelo con el que el fabricante surcoreano busca ganar espacio en uno de los segmentos que más ha crecido en los últimos años y donde fabricantes chinos y europeos han tomado ventaja.

El nuevo vehículo se convertirá en el eléctrico más económico de la marca surcoreana y entrará a disputar mercado con referencias de BYD, Renault, MG, Chery, Chevrolet, Dongfeng y más, que han fortalecido sus portafolios electrificados en los últimos meses.

El EV2 llega a Colombia apenas meses después de su estreno mundial en el Salón del Automóvil de Bruselas, celebrado en enero de este año, una diferencia poco habitual para un modelo recién presentado a nivel internacional.

Kia EV2 Foto: Kia

¿Qué motorización ofrece el Kia EV2?

Más allá de convertirse en el carro eléctrico más asequible de la marca, el EV2 incorpora características que buscan hacerlo competitivo frente a las referencias ya establecidas en el mercado.



El vehículo utiliza una batería LFP de 42,2 kWh que le permite alcanzar hasta 312 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP.

El EV2 llega con una única configuración mecánica. Utiliza un motor eléctrico delantero que desarrolla 145 caballos de potencia y 250 Nm de torque, cifras que lo ubican en niveles similares a varios de sus competidores directos.

Según la ficha técnica de Kia, el vehículo puede acelerar de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 161 km/h.

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Además, incorpora cinco modos de conducción:



Eco.

Normal.

Sport.

Snow.

Individual.

También dispone de tres niveles de frenado regenerativo y función One-Pedal, que permite desacelerar el vehículo utilizando principalmente el acelerador.

Según la información suministrada por Kia, el modelo está construido sobre la plataforma E-GMP de 400 voltios utilizada por otros vehículos eléctricos del fabricante.

Kia EV2 Foto: Kia

Kia EV2 tendrá carga rápida

La recarga continúa siendo uno de los factores más observados por quienes evalúan la compra de un vehículo eléctrico.

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Por ello, Kia equipó el EV2 con capacidades de carga rápida que le permiten recuperar energía en tiempos reducidos.

De acuerdo con la marca, el vehículo puede pasar del 10 % al 80 % de la batería en aproximadamente 29 minutos cuando se conecta a estaciones de carga rápida de corriente continua.

En carga convencional admite potencias de hasta 11 kW.

¿Qué equipamiento incorpora?

Aunque se trata de la versión de acceso a la gama eléctrica de la marca, el EV2 incorpora una dotación tecnológica amplia.

Entre sus principales elementos se encuentran:



Pantalla táctil de 12,3 pulgadas.

Cuadro de instrumentos digital.

Android Auto inalámbrico.

Apple CarPlay inalámbrico.

Climatizador bizona.

Cargador inalámbrico para celulares.

Cuatro puertos USB-C.

Sensor de luces.

Sensor de lluvia.

Acceso sin llave.

Botón de encendido.

El diseño interior combina superficies elaboradas con materiales reciclados y zonas tapizadas en tela. También incorpora volante recubierto en cuero sintético y espejos con regulación eléctrica.

Kia EV2 Foto: Kia

¿Qué espacio ofrece el Kia EV2?

Pese a ser uno de los modelos más compactos de su categoría, el EV2 busca aprovechar al máximo sus dimensiones.

El vehículo mide 4,06 metros de largo, 1,89 metros de ancho y 1,49 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes alcanza los 2,91 metros.

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Su capacidad de carga también figura entre los argumentos del modelo.

El baúl ofrece 362 litros de capacidad en configuración normal y puede ampliarse hasta 1.201 litros cuando se abatien los asientos posteriores. Además, cuenta con un compartimiento delantero adicional de 15 litros bajo el capó.