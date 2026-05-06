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Lanzan camioneta de lujo, con 1363 km de autonomía, que desafía a Volvo, BMW y más por $140 millones

La marca indica que puede cargarse del 20% al 80% en aproximadamente 17 minutos en condiciones de carga rápida.

Lynk & Co 900
Lynk & Co 900
Foto: Lynk & Co
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: 6 de may, 2026

Lynk & Co lanzó en China la nueva versión de cinco asientos de su SUV 900, un modelo híbrido de lujo que alcanza hasta 1.363 kilómetros de autonomía combinada y que amplía la oferta del vehículo insignia de la marca en el segmento premium.

El lanzamiento se da un año después de la llegada de la variante de seis puestos y mantiene la misma base mecánica y tecnológica, aunque introduce cambios enfocados en espacio interior y capacidad de carga. El precio de entrada arranca en unos 37.300 dólares, que para que los lectores de nuestro país se imaginen son equivalentes a unos $140 millones colombianos.

Por sus características, el modelo se ubica en el segmento de SUV híbridas de alta gama, donde participan fabricantes como Volvo, Mercedes-Benz, Audi, BMW, entre otras.

Lynk & Co 900
Lynk & Co 900
Foto: Lynk & Co

¿Qué cambia en esta nueva versión del Lynk & Co 900?

La principal diferencia frente a la configuración anterior está en el enfoque del habitáculo. La marca ajustó el diseño para priorizar el espacio en la segunda fila y mejorar la funcionalidad del baúl.

El área de carga ofrece 1.030 litros de capacidad, que pueden ampliarse hasta 1.215 litros, además de un compartimiento adicional de 80 litros. También se incrementa la profundidad del maletero, lo que facilita el transporte de equipaje voluminoso.

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En el interior se mantiene el paquete tecnológico del modelo insignia, con pantallas de gran formato y un sistema enfocado en conectividad y entretenimiento para los ocupantes.

Lynk & Co 900
Lynk & Co 900
Foto: Lynk & Co

¿Qué autonomía y desempeño tiene esta camioneta híbrida?

Uno de los datos centrales del modelo es su alcance total. Según la marca, el vehículo logra hasta 1.363 km combinando el motor a combustión con el sistema eléctrico, bajo el ciclo CLTC.

En modo completamente eléctrico, puede recorrer hasta 280 km. El sistema híbrido está disponible con motores 1.5T y 2.0T, acompañados por uno o dos motores eléctricos.

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La versión más potente desarrolla:

  • 540 kW de potencia
  • 1.038 Nm de torque
  • 0 a 100 km/h en 4,6 segundos

La batería, suministrada por CATL, tiene una capacidad de 52,38 kWh. La marca indica que puede cargarse del 20% al 80% en aproximadamente 17 minutos en condiciones de carga rápida.

Lynk & Co 900
Lynk & Co 900
Foto: Lynk & Co

¿Qué tecnología incorpora?

El modelo incluye un paquete tecnológico orientado a la conducción asistida y la experiencia a bordo. Entre sus elementos destacan:

  • Pantalla central de 30 pulgadas con resolución 6K
  • Pantalla trasera de entretenimiento de 30 pulgadas
  • Head-Up Display con realidad aumentada de 95 pulgadas
  • Sistema Flyme Auto 2 con chips Snapdragon 8295

En seguridad y asistencia, integra 29 sensores, incluyendo radar, cámaras y sistema LiDAR. Dependiendo de la versión, utiliza plataformas de procesamiento de Nvidia para funciones avanzadas en carretera y ciudad.

La comercialización inicial está prevista para el mercado chino.

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