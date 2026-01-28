Lanzan nueva camioneta eléctrica para desafiar a Toyota, Ford y más por menos de $80 millones

Chery lanzó oficialmente la Himla (Rely R08) EV, su primera camioneta totalmente eléctrica, y que entra a competir al segmento de las pickups medianas con una oferta compuesta por seis versiones, todas construidas sobre chasis tipo body-on-frame y disponibles con tracción trasera o tracción integral.

La nueva camioneta eléctrica, que se comercializará en un principio en China, se posiciona en un rango de precios que parte desde los USD 18.300, lo que la ubica como una alternativa frente a modelos de marcas como Toyota, Nissan y Ford.



Versiones y precios de la Chery Himla EV

La versión de entrada es la Economy 405 km RWD Standard, equipada con tracción trasera y una autonomía declarada de 405 kilómetros. Su precio es de USD 18.300, equivalentes a aproximadamente $67,7 millones, aunque la marca no ha confirmado si esta pick-up llegará a Latam y que, por supuesto, de hacerlo subiría su precio.

Chery Himla EV Foto: Chery

Economy 405km RWD Standard – 18.300 USD = 67.710.000 COP

Economy 405km RWD Long – 18.400 USD = 68.080.000 COP

Economy 405km RWD Flat – 18.700 USD = 69.190.000 COP

Deluxe 405km RWD Long – 18.800 USD = 69.560.000 COP

Deluxe 510km RWD Long – 21.300 USD = 78.810.000 COP

Deluxe 505km AWD Long – 22.700 USD = 83.990.000 COP

Dimensiones y configuraciones de carrocería

La Chery Himla EV se ofrece con platón estándar y platón largo. La versión estándar mide 5.330 mm de largo, mientras que la variante de platón largo alcanza los 5.610 mm. En ambos casos, el ancho es de 1.920 mm y la altura de 1.890 mm.

El platón estándar tiene una profundidad de 1.530 mm, mientras que el largo ofrece 1.810 mm, manteniendo un ancho de 1.620 mm y una altura de 515 mm.



Chery Himla EV Foto: Chery

Motorización, batería eléctrica y desempeño

Las versiones con tracción trasera están equipadas con un motor eléctrico de 150 kW (201 hp) y 350 Nm de torque, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos.

La variante con tracción integral (AWD) combina dos motores eléctricos para una potencia total de 300 kW (402 hp) y 540 Nm de torque, logrando el 0 a 100 km/h en 5 segundos.

La Himla EV se ofrece con baterías de 66,54 kWh y 88 kWh, según la versión. Estas permiten autonomías homologadas de 405 km, 510 km o 505 km, dependiendo de la configuración mecánica y del sistema de tracción.

En el interior, la camioneta incorpora volante multifunción y una pantalla central flotante de 12,3 o 15,6 pulgadas, según la versión. Las variantes más equipadas incluyen sistemas de asistencia como control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia.

Chery Himla EV Foto: Chery