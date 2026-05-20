Llega nueva camioneta pick-up japonesa que busca desafiar a Toyota, Ford y más

La marca japonesa Isuzu presentó oficialmente en Colombia una nueva generación de camionetas pick-up con las que busca fortalecer su presencia en un segmento dominado por referencias como la Toyota Hilux, la Ford Ranger, Nissan Frontier y otros modelos tradicionales del mercado nacional.

El lanzamiento corresponde a la nueva plataforma RG21, desarrollada con el motor RZ4F Euro 6e-bis, una tecnología que también opera en mercados con exigencias ambientales avanzadas como Australia, Tailandia y Malasia. La llegada de esta nueva línea ocurre mientras Colombia avanza hacia la transición regulatoria Euro 6c para vehículos.

La nueva gama estará disponible en cuatro versiones: Force, Power, Adventure y Adventure+, todas impulsadas por el mismo motor turbo diésel de 2.2 litros.



¿Qué trae la nueva pick-up japonesa de Isuzu?

De acuerdo con la marca, la estrategia no se enfocó en ofrecer múltiples motorizaciones, sino en crear una plataforma única con diferentes niveles de equipamiento, manteniendo las mismas capacidades mecánicas y de desempeño.

El nuevo motor RZ4F desarrolla hasta 161 caballos de potencia y 400 Nm de torque entre las 1.600 y 2.400 rpm. Además, incorpora tecnologías como:



Sistema de inyección common rail de ultra alta presión.

Turbocompresor de geometría variable controlado electrónicamente.

Sistema SCR con Urea para reducción de emisiones.

Según Isuzu, esta configuración busca optimizar el consumo de combustible, mejorar la capacidad de trabajo y disminuir las emisiones contaminantes frente a generaciones anteriores.



La compañía también confirmó que esta tecnología continuará expandiéndose hacia mercados como Europa, Reino Unido, Israel, Turquía y Chile.



¿Cómo serán las versiones Force, Power y Adventure+?

Cada versión tendrá un enfoque diferente dependiendo del tipo de usuario al que apunta la marca.

La versión Force fue diseñada principalmente para trabajos pesados y operaciones intensivas en sectores como construcción, minería, agroindustria y logística. La marca destacó aspectos relacionados con robustez y productividad.

Por su parte, la versión Power incorpora elementos adicionales orientados al confort y conectividad. Entre ellos aparece una transmisión automática secuencial de ocho velocidades y sistema 4x4 con selector rotativo.

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En la parte alta de la gama se ubica la Adventure+, enfocada en un uso más tecnológico y recreativo. Esta variante incorpora asistencias avanzadas a la conducción y mayores elementos de equipamiento interior.

¿Qué tecnologías y ayudas de seguridad incorpora?

Dependiendo de la configuración elegida, las nuevas pick-up de Isuzu podrán incluir pantalla multimedia de hasta nueve pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, climatización automática de doble zona, acceso pasivo, botón de encendido y encendido remoto del motor.

En seguridad, la marca informó que algunas versiones integran tecnologías ADAS y múltiples asistencias electrónicas, entre ellas:



Frenado autónomo de emergencia.

Alerta de colisión frontal.

Monitoreo de punto ciego.

Control crucero adaptativo.

Advertencia de cambio de carril.

Alerta de tráfico cruzado trasero.

También se incluyen sistemas como control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendientes, control de descenso y hasta siete airbags.