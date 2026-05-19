¿Tiembla Toyota? Cliente los demanda por USD 9.700 millones por aumentar precio de sus carros

Toyota enfrenta en Estados Unidos una demanda colectiva multimillonaria presentada por uno de sus clientes Ananias Cornejo, quien acusa a la compañía de haber aumentado los precios de sus carros y repuestos para trasladar el impacto de los aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump.

El caso ya fue radicado ante un tribunal federal de California y reclama cerca de 9.700 millones de dólares.

La acción judicial, según el medio especializado Motor1, busca incluir a otros compradores y arrendatarios de vehículos Toyota que adquirieron productos de la marca entre febrero de 2025 y febrero de 2026.

¿Por qué demandaron a Toyota por el precio de sus carros?

Según la demanda presentada por Cornejo, Toyota habría incrementado los valores de sus carros después de la entrada en vigencia de los aranceles aplicados a automóviles fabricados fuera de Estados Unidos, especialmente los provenientes de México y Canadá.

El demandante sostiene que la compañía terminó trasladando esos costos adicionales directamente a los consumidores y que, gracias a ello, habría recaudado miles de millones de dólares adicionales durante ese periodo.

El caso tomó relevancia luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos empezara a invalidar varios de esos aranceles. A partir de ese escenario, Cornejo pide que Toyota devuelva dinero a quienes compraron o arrendaron carros de la marca mientras estuvieron vigentes los aumentos.

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De acuerdo con la información, la demanda también cuestiona que Toyota no informara si sus clientes tendrían derecho a algún tipo de reembolso o compensación en caso de que el Gobierno estadounidense devolviera parte de esos recursos relacionados con los aranceles.

La demanda también podría impactar a otras marcas

Aunque el proceso está dirigido contra Toyota, el debate jurídico podría extenderse a otras compañías del sector automotor que también ajustaron precios por el efecto de los aranceles.

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La discusión central será determinar si las empresas que eventualmente recuperen dinero asociado a esas medidas comerciales deben devolver parte proporcional a los consumidores.

El panorama va más allá de Toyota. Según Motor1, más de 2.000 empresas, incluida BYD, han presentado reclamaciones contra el Gobierno de Estados Unidos relacionadas con los costos derivados de los aranceles.

¿Toyota realmente ganó más dinero por esos aumentos?

Uno de los puntos que complica el avance de la demanda tiene que ver con las finanzas de Toyota en el mercado estadounidense.

Aunque el cliente asegura que la marca aumentó precios para compensar los aranceles, reportes citados por Motor1 indican que la compañía no habría obtenido ganancias extraordinarias en Estados Unidos durante 2025.

Por el contrario, cálculos mencionados por el medio señalan que Toyota habría perdido más de 1.900 millones de dólares debido al impacto de los aranceles, los costos operativos y las ventas afectadas.

Incluso, la publicación menciona que algunos modelos sí registraron aumentos específicos. Carscoops aseguró que vehículos como la Toyota Sequoia subieron de precio durante el año pasado.

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¿Qué podría pasar ahora con la demanda contra Toyota?

El proceso judicial ahora deberá determinar si las compañías automotrices que ajustaron precios debido a los aranceles tienen alguna obligación legal de compensar posteriormente a sus clientes.

El caso también podría convertirse en un precedente para otras marcas que modificaron sus precios en Estados Unidos en medio de las tensiones comerciales y los cambios en las políticas de importación.