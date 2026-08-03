Los chinos crean cargador ultra rápido de 1.500 kW: cargaría un Tesla o un Kia en solo 3 minutos

La automotriz china Dongfeng presentó un nuevo cargador ultrarrápido capaz de entregar hasta 1.500 kilovatios (kW) de potencia a través de una sola manguera, una tecnología que, en teoría, permitiría llenar por completo la batería de un carro eléctrico con una capacidad cercana a los 75 kWh en aproximadamente tres minutos.

El anuncio convierte a Dongfeng en uno de los fabricantes que lideran la carrera por reducir los tiempos de recarga de los vehículos eléctricos, aspecto clave para acelerar la adopción de esta tecnología. La compañía explicó que el desarrollo fue realizado por sus propios equipos de ingeniería y está pensado para las futuras plataformas eléctricas de la marca.

¿Podría un Tesla o un Kia cargar su batería en tres minutos?

Aunque el cálculo resulta posible desde el punto de vista matemático, en la práctica los carros eléctricos actuales no podrían aprovechar toda esa potencia.

Tomando como referencia una batería cercana a 75 kWh, similar a la que incorporan versiones de modelos como el Tesla Model Y, el Kia EV6 o el Hyundai Ioniq 5, una potencia constante de 1.500 kW permitiría completar la carga en unos tres minutos.



Sin embargo, esos modelos actualmente admiten potencias máximas de carga cercanas a 240 o 250 kW, por lo que seguirían tardando considerablemente más aunque se conectaran al nuevo cargador.

Por ese motivo, Dongfeng indicó que esta infraestructura fue desarrollada para vehículos compatibles con sus futuras plataformas eléctricas, capaces de soportar niveles de potencia mucho más elevados.

Muchos conductores no se cambian a la movilidad eléctrica por los altos costos de cambiar o reparar la batería Foto: Unsplash

¿Qué características tiene el nuevo cargador de Dongfeng?

La compañía explicó que el sistema fue diseñado con una arquitectura modular que parte de 1,2 megavatios de potencia y puede ampliarse hasta 2,4 megavatios mediante módulos adicionales.

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Entre sus principales características se encuentran:



Potencia máxima de 1.500 kW mediante una sola manguera.

Corriente de hasta 1.500 amperios.

Compatibilidad con sistemas eléctricos entre 150 y 1.000 voltios.

Preparación para futuras arquitecturas de 1.200 voltios.

Sistema pensado tanto para vehículos particulares como para transporte pesado.

Dongfeng señaló que esta solución elimina la necesidad de utilizar dos conectores para alcanzar potencias elevadas y simplifica el proceso de recarga.

Voyah, marca de SUV premium de Dongfeng Foto: Voyah

¿Por qué esta tecnología representa una buena noticia para los eléctricos?

Mientras algunos fabricantes han reducido los tiempos para pasar del 10 % al 80 % de batería hasta cerca de cinco minutos en vehículos compatibles, la industria sigue aumentando la potencia de los cargadores para acercar la experiencia al tiempo que toma abastecer un vehículo de combustión.

En ese escenario, Dongfeng entra a competir con otras compañías chinas que también impulsan sistemas de carga de megavatios, como BYD, Geely y Hongqi.

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La automotriz indicó que el nuevo cargador hará parte de un ecosistema de electromovilidad que incluirá futuras plataformas eléctricas desarrolladas por la marca y vehículos creados junto con Huawei bajo la firma Epicland.

Además, la empresa informó que trabaja en una segunda etapa del proyecto para integrar baterías de almacenamiento estacionario en las estaciones de carga.