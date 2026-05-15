Los nuevos buses eléctricos ensamblados en Colombia que cargan de 10 a 70 % en solo 5 minutos

La velocidad de carga ya es uno de los factores más importantes para el futuro del transporte público eléctrico, por lo que en medio de ese escenario, BYD destacó una nueva generación de buses eléctricos ensamblados en Colombia capaces de pasar del 10 % al 70 % de batería en apenas cinco minutos, una tecnología que busca reducir los tiempos de inactividad en la operación urbana.

El anuncio se conoce mientras el mercado global de autobuses eléctricos mantiene un crecimiento acelerado. Según cifras citadas por la propia compañía y basadas en un informe de Global Market Insights, este sector fue valorado en US$54.100 millones durante 2025 y podría alcanzar los US$255.100 millones hacia 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,5 %.

En Colombia, BYD ha venido fortaleciendo el ensamblaje local de buses eléctricos para atender la demanda de sistemas de transporte masivo y operadores urbanos. La discusión, según explicó la empresa, ya no se centra únicamente en la autonomía de los vehículos, sino también en cuánto tiempo necesitan para volver a operar.

¿Por qué la carga rápida es clave para los buses eléctricos?

Uno de los principales desafíos de los sistemas eléctricos de transporte público ha sido históricamente el tiempo que los buses deben permanecer detenidos para recargar sus baterías, lo que afecta la frecuencia de las rutas, la disponibilidad de flota y la operación en horas pico.



Juan Luis Mesa, gerente general de BYD Buses y Camiones, señaló que la industria está entrando en una etapa distinta para este tipo de vehículos.

“Durante años, el reto de los buses eléctricos no fue únicamente la autonomía, sino la capacidad de mantener una operación continua sin largos tiempos de carga. Ahora estamos entrando en una nueva era donde recargar un bus puede tomar apenas unos minutos y no varias horas”, afirmó el directivo.

De acuerdo con la compañía, la posibilidad de cargar entre 10 % y 70 % en cinco minutos permitiría reducir significativamente las ventanas de espera en patios y terminales.

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¿Qué cambios traería esta tecnología en el transporte público?

BYD explicó que las nuevas baterías de carga ultrarrápida podrían modificar la forma en que actualmente operan las flotas eléctricas en ciudades con alta demanda de pasajeros.

Entre los efectos mencionados por la empresa aparecen:



Menores tiempos de inactividad de los buses.

Mayor disponibilidad operativa durante horas pico.

Reducción de tiempos de espera en patios.

Posibilidad de ampliar rutas eléctricas intermunicipales.

Mayor flexibilidad para operadores urbanos.

Hasta ahora, muchos sistemas debían organizar recorridos y frecuencias teniendo en cuenta largos periodos de carga. Con esta nueva tecnología, el fabricante asegura que los tiempos podrían medirse en minutos y no en horas.

¿Qué papel tiene Colombia en el crecimiento de buses eléctricos?

América Latina se ha convertido en una de las regiones con mayor expansión de buses eléctricos fuera de China. Bogotá aparece entre las ciudades con más unidades eléctricas operando en transporte público, junto con Santiago de Chile y São Paulo.

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El crecimiento de estas flotas ha sido impulsado principalmente por estrategias para reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en grandes ciudades.

En el caso colombiano, BYD ha participado en procesos de ensamblaje y suministro de buses eléctricos para distintos proyectos urbanos. La compañía sostiene que el avance de la infraestructura energética y de las tecnologías de carga será determinante para la siguiente etapa de electrificación del transporte público.

Además de la velocidad de recarga, las nuevas generaciones de baterías también prometen mejoras en desempeño bajo temperaturas extremas. Según BYD, estas tecnologías podrían mantener niveles de funcionamiento incluso en ambientes cercanos a los -30 °C.

“La movilidad eléctrica en buses ya no puede depender de largos tiempos de espera. El transporte público necesita soluciones rápidas, eficientes y confiables para responder al ritmo de las ciudades modernas”, agregó Mesa.