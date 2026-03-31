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Marca de carros querida por colombianos empieza a fabricar armas y desarrolla dron militar terrestre

El dron de Renault podría ser presentado en el evento internacional de defensa Eurosatory, programado para junio.

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