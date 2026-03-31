Marca de carros querida por colombianos empieza a fabricar armas y desarrolla dron militar terrestre

Así como informes señalaron a Volkswagen de incursionar al mundo de defensa, el fabricante francés Renault, que también es muy querido el mercado colombiano, anunció que avanza en proyectos dentro del sector militar, incluyendo el desarrollo de un dron terrestre con posibles usos en guerra y civiles.

La información fue confirmada por la propia compañía en un comunicado citado por la agencia AFP, en el que señaló que sus equipos de investigación trabajan en soluciones tecnológicas que van más allá de la industria automotriz tradicional.



¿Qué tipo de dron terrestre está desarrollando Renault?

De acuerdo con reportes de la revista especializada L'Usine Nouvelle, el proyecto contempla un vehículo no tripulado de tamaño similar al de un automóvil pequeño.

El dispositivo estaría diseñado principalmente para misiones de reconocimiento, con características que incluyen:



Estructura similar a un rover

Integración de múltiples cámaras

Capacidad de desplazamiento en terrenos complejos

Uso potencial en entornos militares y civiles

Según la publicación, el prototipo podría ser presentado en el evento internacional de defensa Eurosatory, programado para junio, donde se exhiben desarrollos tecnológicos del sector.

Imagen ilustrativa de referencia de un dron tipo rover de Renault Foto: Flow

¿Por qué Renault entra al sector militar?

La incursión de Renault en este tipo de desarrollos se da en un contexto de aumento en la inversión en defensa en Europa. La compañía explicó que fue contactada por autoridades gubernamentales a comienzos de año para explorar este tipo de soluciones.



En su declaración, el fabricante indicó que sus equipos de Investigación y Desarrollo están evaluando distintas aplicaciones tecnológicas, incluyendo robots terrestres, con el objetivo de adaptarlas tanto al ámbito militar como civil.

Además, el proyecto se encuentra en una fase exploratoria, por lo que la compañía no ha confirmado detalles finales sobre producción o comercialización.



¿Con qué empresas estaría trabajando Renault?

Aunque Renault no ha confirmado oficialmente a sus socios, la información publicada por L'Usine Nouvelle señala que el desarrollo estaría vinculado a colaboraciones con compañías del sector defensa.

Entre ellas se menciona al grupo belga John Cockerill, que tiene relación con Arquus, proveedor de vehículos militares en Francia.

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Adicionalmente, la automotriz ya había informado previamente que trabaja con Turgis Gaillard en el desarrollo de drones aéreos dentro del país europeo.



¿Qué papel tienen los drones en los conflictos actuales?

El interés por este tipo de tecnologías responde a cambios recientes en el ámbito militar. Los drones, tanto aéreos como terrestres, han adquirido relevancia en operaciones de vigilancia, reconocimiento y apoyo logístico.

En este contexto, el comandante de la OTAN, Pierre Vandier, señaló recientemente que los países miembros enfrentan el reto de adaptarse a nuevas dinámicas, como la producción masiva de drones en conflictos internacionales.

Estas tecnologías han sido utilizadas en distintos escenarios y su evolución ha llevado a que gobiernos y empresas incrementen sus capacidades de desarrollo en este campo.

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Aun así, el desarrollo de este tipo de vehículos por parte de Renault refleja una tendencia en la que fabricantes tradicionales exploran nuevos sectores tecnológicos.

La compañía indicó que busca que los avances desarrollados en el ámbito de defensa también tengan aplicaciones en entornos civiles, lo que incluye posibles usos en logística, exploración o servicios automatizados.